A Garro le da miedo que Cristina “hable asi de la Justicia”

El intendente Julio Garro pasó anoche por el programa Viviana con vos, conducido por la periodista ultramacrista Viviana Canosa, que invitó al jefe comunal platense a expresar su indignación por la actualidad de un país que es producto de cuatro años de gobierno de Cambiemos en la Provincia y la Nación.

Garro tuvo expresiones críticas para con el Gobierno, al que definió como “un gobierno sin control, que busca un culpable permanentemente”, y aseguró: “Yo creo que hay que terminar con tratar de encontrar culpables permanentemente: el turista, el que se va de viaje, el contado con liqui”, en relación a las medidas que subieron la carga impositiva para aquellos que viajan al exterior.

Las declaraciones del intendente dejan en claro hacia dónde apuntan las políticas del partido que representa, ya que en algún momento de su alocución su defensa fue hacia los que tienen una salida en Ezeiza y los “runners”, personas que seguramente no están dentro de los que hoy la pasan mal tras una administración macrista seguida de dos años de pandemia.

“Estamos a la deriva total”, indicó el intendente, que destacó la inflación como problema central. Y a partir de allí desplegó sus críticas a la vicepresidenta Fernández, a quien llamó “vicepresidente”.

“La vicepresidente, callada. No opina de la economía, no opina de la ministra (Batakis), no sabemos qué piensa”, dijo Garro en diálogo con Canosa. Cabe destacar que entre 2015 y 2019, mientras la vicepresidencia de la Nación era ocupada por Gabriela Michetti, el intendente jamás le exigió públicamente conocer su postura en temas públicos.

Luego, ante una consulta de Canosa, tuvo duros conceptos por el mensaje que la vice compartió anteayer respecto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Escuchar a la vicepresidente hablar así de la Justicia a mí me da miedo”, dijo Garro, y agregó: “Está agraviando y pegándole directamente al corazón de un sistema, nada más y nada menos que la Justicia, que creo que, buena o mala, es lo único que nos queda. No nos queda más nada”.

Lo increíble de estas afirmaciones es la falta de memoria del alcalde platense, ya que él mismo formó parte de una mesa antisindical en donde se retorció la Justicia hasta darle la forma que sus superiores necesitaban, utilizando todos los estratos del Poder Judicial para perseguir, hostigar y encarcelar a los empresarios y sindicalistas que no eran afines o útiles para los fines del gobierno de Cambiemos.

Finalmente, Garro apeló a los valores, aseguró que “en este país están destrozados”, y continuó: “Tenemos que poner la verdad arriba de la mesa”, algo realmente increíble si tenemos en cuenta que quien hace ese reclamo formó parte de una mesa antisindical que tergiversaba la verdad y lo que buscaba poner sobre la mesa eran solo balas.

“Durante cuatro años se hizo el boludo”

La diputada provincial Susana González, del Frente de Todos, respondió duramente los conceptos que el intendente Julio Garro vertió anoche en un programa televisivo.

“Garro es parte de la misma coalición. Durante cuatro años se hizo el boludo mientras devastaban todo lo que había y nos acusaban a nosotros de querer lograr la impunidad de Cristina (Fernández)”, dijo González a diario Hoy. “Y mirá qué bárbaro: resulta que ellos colonizaron el Poder Judicial, sacaron a Gils Carbó, en la Provincia sacaron a Falbo y pusieron a Julio Conte Grand. Y todo es parte de este proceso de garantizar la impunidad de ellos”.

“Garro debería dar explicaciones de lo que no hace en la ciudad de La Plata, y además debería dar explicaciones sobre la valija que le robaron de la casa, que tenía mucha plata, y esa causa está silenciada”, dijo la legisladora. “Para no ser irrespetuosa, voy a decir que es un personaje nefasto. Nefasto como muchos de Juntos por el Cambio”, disparó.

“Destruyeron la economía, la inflación, que era una cosa que Macri decía que se solucionaba enseguida, nos llevó a una devastación y a una devaluación. Cambiaron tres ministros de Economía. El primero fue Prat-Gay, el segundo fue el bebedor de whisky Dujovne, y después vino Lacunza, el metáforas, que defaulteó la deuda en pesos. Y después Guido Sandleris, que tuvo que volver a aplicar un cepo porque se fugaron la deuda más grande de la historia entre las PASO y las generales”, cerró González.

“Da vergüenza ajena su liviandad”

“Son un disparate las declaraciones del intendente Julio Garro”, dijo a diario Hoy el concejal Guillermo “Nano” Cara, del Frente de Todos. “En primera medida, no hace una introspección sobre lo que sucede en la ciudad de La Plata. En este momento el edificio municipal se está cayendo a pedazos. Es una ciudad que tiene 21 secretarías. Todo ha sido caja para financiamiento de la política”.

Cara cuestionó a Garro por “discutir la inflación desde un proyecto político como Juntos por el Cambio, que la llevó a más del 50% sin ninguna guerra, que endeudó al país en 45.000 millones de dólares, y se los fugaron amigos y socios del expresidente Mauricio Macri, que hace pocos días se paseó por La Plata con Garro como si no tuviera ninguna responsabilidad”.

“Que el intendente Garro quiera hablar por una cuestión de protagonismo electoral, buscando una fuga personal, hablando de cosas tan serias con tanta liviandad, da vergüenza ajena”, dijo el edil. “Necesitamos que quienes tienen responsabilidad de Estado se pongan a gobernar y no anden coqueteando, además, en espacios tan nefastos como el que conduce Viviana Canosa, un show de pobreza intelectual”, concluyó Cara.