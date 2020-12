Aislado sí, callado no

Tras confirmar por Twitter que permanecerá aislado junto a su familia en la localidad de Chapadmalal debido a que un colaborador estrecho dio positivo de coronavirus, el gobernador bonaerense Axel Kicillof continuó utilizando ayer la red social para defender la postura de la Provincia frente a la quita de puntos de coparticipación a CABA impulsada desde el Gobierno nacional.



El mandatario bonaerense señaló que Capital Federal “cuenta con dos veces y media los recursos de la Provincia de Buenos Aires” por habitante, y fue terminante al señalar: “Sí, más del doble por persona. Con ese dato, hablemos de igualdad, equidad y justicia distributiva”.



“El año pasado la sociedad argentina le dijo basta al márquetin político y la manipulación mediática. Repasemos los datos objetivos y públicos para llevar adelante una discusión seria sobre coparticipación”, sentenció el gobernador, que recordó además que “durante los cuatro años de gobierno, Macri le dio, por decreto, tres puntos más de coparticipación a la jurisdicción más rica del país, la CABA”.



“Ya en el año 1988, bajo el gobierno radical, PBA había cedido puntos de coparticipación a favor del resto de las provincias”, indicó, antes de rematar diciendo: “La Provincia de Buenos Aires, para empezar a solucionar los problemas estructurales, necesita recuperar los recursos perdidos”.

Prevención por el coronavirus



Previamente, el mandatario provincial informó: “Acabo de enterarme que un colaborador dio Covid positivo. Aunque cumplimos los protocolos, quedamos aislados con mi familia por ser yo contacto estrecho. Cuando digo que la pandemia no terminó, me refiero precisamente a esto. Sigamos cuidándonos”.



En tanto, voceros oficiales consignaron que, al haber estado en contacto con ese colaborador de la Gobernación bonaerense, el diputado nacional Máximo Kirchner también permanecerá en aislamiento durante los próximos días. En la misma situación se encuentran el jefe de Gabinete de la Provincia, Carlos Bianco, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque y su par de Comunicación, Jésica Rey.



El gobernador y el hijo de la vicepresidenta habían estado juntos, el viernes por la tarde, en una entrega de viviendas en la localidad de Moreno, antes del arribo del funcionario provincial a la localidad balnearia de Chapadmalal, por lo que su aislamiento hasta mostrar síntomas será una estricta cuestión de cuidado. Esta es la segunda ocasión que Kicillof se aísla preventivamente por el contagio de un colaborador en lo que va del año, ya que en octubre pasado debió suspender una vista a Carmen de Areco.



“Debido a que un colaborador de la Gobernación resultó con Covid-19 positivo, acabo de entrar en aislamiento preventivo, a pesar de no tener ningún síntoma. Nos tenemos que seguir cuidando, porque la pandemia no terminó ni mucho menos”, señaló a través de Twitter Bianco.



Por la misma red social, Kicillof informó además que ni él ni su familia presentaban síntomas y permanecerán en aislamiento en el chalet que la Gobernación posee en esa localidad balnearia, ubicada 20 kilómetros al sur de Mar del Plata, adonde arribaron en la noche del viernes y desde donde indicó: “Ante los primeros síntomas, esta mañana, mi colaborador se realizó el hisopado y este dio positivo. La noticia me encuentra en el chalet de la gobernación de Chapadmalal, adonde viajé con mi familia ayer por la noche. Por el momento, ni mi familia ni yo hemos presentado síntomas”.