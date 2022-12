Alberto Fernández: “América Latina es el reservorio de lo que el mundo necesita en el futuro”

El presidente Alberto Fernández aseguró que “América Latina es el reservorio de lo que el mundo necesita en el futuro”, en una entrevista al medio británico Financial Times en el marco de la sexta edición de The Global Boardroom.

El jefe de Estado reflexionó que al mismo tiempo que en América Latina “tenemos gobiernos de tinte progresista que han ganado en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Brasil, y en Colombia” también existe “un escenario de división social e ideológica en dos grandes terrenos políticos”.

Explicó que “esto no le está pasando solo en la región” sino que “está pasando en todo el mundo”, pero “tal vez en América Latina adquiera una dimensión mayor porque estamos en el continente más desigual del mundo, donde la brecha entre ricos y pobres es más grande y esas crisis sociales se expresan permanentemente”.

“A pesar de que el momento es difícil, como en todo el mundo, y que acá se hace particularmente difícil por la desigualdad que existe, el futuro es un futuro prometedor y si lo sabemos aprovechar, es una gran oportunidad”, remarcó el mandatario y dijo: “América Latina es también el reservorio de lo que el mundo necesita en el futuro”.

En ese sentido, el Presidente recordó que “entre Bolivia, Chile y Argentina tenemos las dos terceras partes del litio que existe en el mundo y es la energía del futuro. En la Patagonia podemos desarrollar hidrógeno verde y es una gran oportunidad que tenemos” y agregó: “Argentina es el segundo reservorio de gas no convencional y si el gas se convierte en energía de transición puede ser una gran oportunidad. Y si el mundo va a necesitar alimentos, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay somos grandes proveedores para el mundo”.

Al hablar sobre el desafío que significa generar políticas para favorecer a las industrias locales, el mandatario afirmó: “Soy un enemigo de las lógicas extractivistas de los minerales. Estoy hablando de no sacar el litio en bruto, sino de convertirlo en carbonato de litio y si es posible hacer baterías de litio para el mundo”. El Presidente, concluyó: “El salto es industrializar a la Argentina, que deje de ser un exportador de productos primarios y se convierta en un país industrial”.

Del 6 al 9 de diciembre, el diario británico The Financial Times organiza la sexta edición de The Global Boardroom, una serie de videoconferencias digitales donde se debaten estrategias para el crecimiento sostenible en un mundo de disrupción geopolítica y económica, que reúne a líderes en negocios, políticas y finanzas.