Alberto Fernández encabezó el anuncio de capitalización de la empresa IMPSA en Mendoza

La empresa de tecnología e infraestructura energética IMPSA (ex Industrias Mecánicas Pescarmona) recibirá una capitalización de US$ 15 millones por parte del Estado nacional y otros US$ 5 millones del Gobierno de Mendoza para recomponer su capital de trabajo, consolidar su operación en Argentina y volver a competir en los mercados internacionales.

Con sede en la provincia cuyana, IMPSA ofrece soluciones integrales para la generación de energía a partir de recursos renovables, así como equipos para la industria de procesos y la energía nuclear; y desarrolla, además el diseño, la ingeniería, fabricación, montaje, puesta en marcha y ejecución de proyectos bajo modalidad llave en mano.

Esta empresa con 114 años de vida exporta 85% de su producción y lleva diseñadas y fabricadas más de 200 turbinas que producen energía en 40 países; sólo en la Argentina, además, produce torres eólicas, puentes grúas, y generadores para industria nuclear, entre otros.

Según detalla en su web, Impsa es "la única compañía en Latinoamérica con tecnología propia para equipos de generación hidráulica y eólica, y con certificación ASME III para el diseño y fabricación de componentes nucleares"; emplea de manera directa a 720 personas (35%, ingenieros) y genera contratos con más de 100 pymes nacionales.

Fue considerada estratégica porque pocas compañías en el mundo producen equipamientos centrados en generación de energía: en Occidente hay sólo cuatro.

La empresa contribuye con impuestos, tasas y aportes a la seguridad social por un importe de más de US$ 30 millones anuales.

Con esta operación, el Estado nacional inyectará $1.362.900.000 al capital de la empresa y su participación accionaria pasará a ser del 63,7%; el Estado provincial aportará $454.300.000 (21,2% de las acciones); y el 15,1% restante permanecerá en manos privadas (9,8% al fideicomiso de acreedores y 5,3% al fideicomiso de la familia fundadora).

De este modo, IMPSA podrá volver a competir en los mercados que lideró durante décadas, como Asia, Europa, África, y América, y aspirar al desarrollo de proyectos en la región, Estados Unidos e India, se informó.

Actualmente trabaja en el diseño y la fabricación de las nuevas turbinas de la central hidroeléctrica de Yacyretá; los aerogeneradores del riojano Parque Arauco; la producción de equipamientos para la represa El Tambolar, en San Juan; equipos para YPF; y la fabricación del primer reactor nuclear argentino para generación de energía Carem; además de participar en la licitación para la construcción de la represa Portezuelo del Viento.