Alberto Fernández se bajó de la reeleción

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció que no será candidato en las próximas Elecciones de 2023 y de esta manera se bajó de la reelección.

En un video que subió a redes sociales y que tituló "Mi Decisión", el mandatario confirmó que no será parte de la fórmula del Frente de Todos que buscará gobernar durante los próximos cuatro años.

"El próximo 10 de diciembre de 2023, es el día exacto en que cumplamos 40 años de democracia. Ese día entregaré la banda presidencial a quién haya sido elegido legítimamente en las urnas por el voto popular" expresó Fernández, y agregó "trabajaré fervientemente para que sea un compañero o una compañera de nuestro espacio político, que represente a quienes seguimos y seguiremos luchando por una patria justa, con equidad y felicidad para todos y todas".

El actual presidente comenzó el video relatando la asunción de Nestor Kirchner en 2003 y cómo él lo acompañó en la gestión que cumple 20 años. Asimismo, detalló su gobierno que comenzó en 2019 y dijo que cuando asumió "estabamos, una vez más, en una situación limite".

"No han sido tiempos fáciles. Recibimos en 2019 un país endeudado, en recesión, en default, con alta pobreza e inflación y debimos enfrentar una pandemia mundial, una guerra y en este momento las consecuencias de una brutal sequía" siguió Fernández.

"En medio de tantos avatares volvimos a creer, construimos viviendas como nunca se había hecho. Hicimos obra pública en todo el país, algunas estratégicas como el gasoducto Nestor Kirchner. Ampliamos derechos para las mujeres y disidencias. Fortalecimos la ciencia y la educación y también revitalizmos el aparato productivo" afirmó el mandatario, que también sostuvo que "somos protagonistas del destino latinoamericano".

Sin embargo, también se lamentó: "Está claro que no logramos todo lo que nos propusimos. Nos duelen las familias en condicion de pobreza, nos duelen los bajos ingresos, los proyectos y sueños que no pudieron concretarse", aunque además declaró: "A pesar de tantas dificultades tengo una certeza: no tomé una sóla medida en contra de nuestro pueblo".

Otras declaraciones

-"Han dejado de ingresar a la Argentina casi 20 mil millones de dólares. En tal dificil contexto, todavia vemos como los especuladores de siempre generan inquietud en los mercados jugando con el dólar ilegal. Lejos estoy de quejarme. A los que abrazamos la política como vocación y buscamos asumir responsabilidades para mejorar la sociedad en la que vivimos, no nos cabe el lamento. Nos cabe la responsabilidad histórica de hacer, con honestidad, lo que nos toca".

-"Vamos a superar esta situación y vamos a seguir trabajando por el crecimiento y la distribución".

- "El contexto económico me obliga a dedicar todos mis esfuerzos a atender los difíciles momentos que atravesa Argentina".

- "En estos años elegí soportar algunas críticas o enfrentar maniobras de desprestigio en contra del Gobierno Nacional y nunca respondí. Por mi responsabilidad como presidente evité toda escalada en los conflictos".

-"El peronismo del siglo 21 no puede ignorar las demandas de participación de nuestros militantes"

- "En estos tiempos, tal vez mas que en otros, necesitamos revitalizarnos".

- "Mas allá de las críticas internas y del mayor o menor acompañamiento recibido, no tengo en el Frente de Todos un sólo adversario. Al contrario, reconozco en ellos y ellas un destino común. Mis adversarios son aquellos a los que debemos enfrentar en las elecciones generales".