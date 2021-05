Alberto Fernández: "Tomaremos medidas pero no se vuelve a Fase 1"

Durante la mañana de este martes, Alberto Fernández habló en Radio 10 en el programa "Mañana Sylvestre", y destacó que no se volverá a Fase 1 y que tomarán medidas en relación a eso ante la suba de contagios.

A su vez, se refirió también a la gira por Europa donde tuvo la posibilidad de hablar con Kristalina Georgieva, actual titular del Fondo Monetario Internacional, donde aclaró que "desde el otro lado deben revisar su propio accionar y ayudarnos".

También agregó: "Yo pedí que no presten más dinero a la Argentina porque no íbamos a poder pagar, lo hice por escrito y sin embargo lo hicieron". Y sobre el tema finalizó: "Argentina actuó con la inconsciencia de los que gobernaban, pero también hubo una gran inconciencia del Fondo en prestarle a alguien que no puede pagar".

Según indicó el Presidente, durante el macrismo se pidió un crédito que ahora obliga a pagar el 3% de tasa de interés, en vez del 1%. Es decir, tres veces más de lo previsto. "En 45 mil millones de dólares es un dineral", aseguró.

Respecto al aumento de la carne, dijo que "fue lo único que aumentó. Pasó de 250 a 800 pesos el kilo de asado". De acuerdo al argumento del mandatario, entre 2015 y 2019, se le dio total apertura al sector, no aumentaron la cantidad de toneladas faenadas y tampoco aumentaron la cantidad de cabezas de ganado.

Además, apuntó contra el Mercado de Liniers: "No es posible que se venda ahí carne de exportación porque tergiversan todos los precios".

Esta semana, Fernández se reunió con exportadores y según él, la reunión fue correcta, en buen tono. "Ellos entienden el problema que hay pero no les gusta la solución".

Por último, atacó a Juntos por el Cambio y su forma de manipulación a través de los medios afines a esa ideología: "Lo que Juntos por el Cambio ha logrado es manipular y manejar gran parte de la Justicia y no quieren que eso se toque". Y agregó, "no tenemos Procurador porque persiguieron a la procuradora Alejandra Gils Carbó y terminó renunciando".