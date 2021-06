Alberto y Axel inauguraron el 48° Congreso Nacional Bancario

El Presidente Alberto Fernández y Axel Kicillof inauguraron ayer el 48° Congreso Nacional Bancario, que se desarrolla en forma virtual bajo la consigna “Unidos por el trabajo”. Allí, el gobernador de la provincia de Buenos Aires destacó que “hoy estamos celebrando el éxito alcanzado para construir un proyecto de ley que termine con los efectos de la ley 15.008 que impulsó el gobierno anterior, y que nos permita empezar a transitar un camino mejor, mucho más justo y que contemple a todos los sectores”.



“Era una situación compleja, ya que había que restituir derechos al mismo tiempo que debíamos recuperar la sostenibilidad y el rol del Banco Provincia para enfrentar a la pandemia”, afirmó Kicillof, quien valoró que “con mucho esfuerzo y seriedad buscamos una solución de beneficio mutuo a partir del esfuerzo compartido entre todos los actores”. “No se trata de cumplir una promesa, sino de algo que está en nuestra forma de pensar la Provincia: no íbamos a avalar este atropello a los derechos de los trabajadores”, añadió.



Por último, Kicillof subrayó que “la banca pública es un elemento de bienestar y desarrollo para toda la Provincia que vuelve a tomar el rol de asistir y acompañar a las pequeñas y medianas empresas”.

“Una gobernadora que se jactaba de no inaugurar hospitales”



Cuando le tocó hablar al Presidente Alberto Fernández, este hizo hincapié en que cuando llegó al gobierno se encontró con un país caído y con un presidente que había puesto a la nación de rodillas desde que asumió, apuntando al gobierno anterior de Juntos por el Cambio, presidido por Mauricio Macri. “No podemos olvidarnos de nada. No podemos olvidarnos de una gobernadora que se jactaba de no inaugurar hospitales, y que decía que abríamos universidades para gente pobre que nunca iba a poder llegar a ellas. Y no es bueno olvidar que hubo un ministro del Interior que dejó sin inaugurar 15.000 casas que los argentinos necesitaban porque no quería que esa casa se adjudicara a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner”, dijo el mandatario, refiriéndose primero a la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y luego a Rogelio Frigerio.



También, Fernández afirmó que “el anterior presidente se olvidó de los argentinos y los metió en un lío enorme, y nosotros seguimos negociando con el FMI porque ellos saben que necesitamos más tiempo porque tenemos que salir de la tragedia que nos dejaron, y no tenemos que olvidarnos de esto, especialmente porque se viene un proceso electoral”.



“El FMI decidió apoyar a los países que sufren la pandemia con un préstamo de 50.000 millones de dólares y a la Argentina de Macri le dio un préstamo de 57.000 millones de dólares y le hizo un daño incalculable. No hay que olvidarse de estas cosas”, puntualizó.



Fernández se refirió a su presencia en el congreso de La Bancaria y dijo que para él “es un honor ser partícipe de un congreso de un sindicato tan importante”. “Con Axel nos sentimos como congresales, a cada acto venimos. Y participamos como testigos de este acuerdo entre banqueros y bancarios. Eso me pone feliz porque nos preocupa que trabajadores y trabajadoras tengan más derechos, que los sueldos no se retrasen y le ganen a la inflación, porque ya se retrasaron por muchos años. Que podamos ir corrigiendo eso dentro de esta realidad me da una enorme tranquilidad”, precisó Alberto.



Por último, Fernández sostuvo que cumplieron con todo lo que prometieron: “Ningún jubilado paga los medicamentos, como lo prometimos; también dijimos que íbamos a ampliar posibilidades y salió la ley del aborto y la de los 1.000 días”.



“Nunca bajamos lo brazos y privilegiamos la salud de los argentinos por sobre todas las cosas. Y sabíamos que recibíamos un país con el 36% de sus habitantes en la pobreza, y fuimos a auxiliarlos cada vez que lo necesitaron. Y a nadie le pedí ajustes o que soporten menos escapas salariales. Y en el medio, por ahí no nos dimos cuenta, pero gran parte de lo prometido en campaña lo cumplimos”, consignó.



“Y dicen una y otra vez que no tenemos plan o proyecto. Tenemos un plan: cuidar a los argentinos. Un proyecto: que vuelva el trabajo. Una decisión: poner a la Argentina de pie”, finalizó el jefe de Estado.