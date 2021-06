Cafiero confirmó que se están llevando a cabo negociaciones con varios laboratorios estadounidenses

“Nosotros venimos avanzando en diferentes negociaciones. Hace meses estamos trabajando con los laboratorios estadounidenses para tratar de destrabar las cuestiones normativas y ningún funcionario argentino se levantó de una mesa, ni se fue de ninguna negociación. Pero si fuera hoy, no se puede”, dijo el jefe de Gabinete, en diálogo con Página/12.

En ese marco, dejó en claro que las negociaciones no pierden de vista que los laboratorios deben respetar el contrato y adaptarlo a la normativa argentina para que "esas dosis puedan ser utilizadas en el país".

Cabe destacar que esta mañana llegaron 1.139.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, producidas por la empresa mAbxience en la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, Cafiero aclaró sobre la situación respecto a a las vacunas que Biden donará a diferentes países del mundo, y remarcó: “para que esas vacunas puedan estar en Argentina necesitamos un contrato con los laboratorios que las producen" y que las vacunas de laboratorios como Pfizer “no se pueden” acceder con el marco legal del Fondo Covax.

Y agregó: “no es que (el Estado nacional) no acepta”, sino que “el laboratorio no va a permitir que se apliquen las vacunas si no hay contrato con ese país y eso todavía no se ha destrabado”.

De esta forma, y con la llegada de las vacunas de AstraZeneca durante este lunes, la Argentina recibió 21.806.145 dosis de las distintas vacunas desde diciembre pasado.