ARA San Juan: denunciaron la “parálisis total” de la investigación

En el marco de la causa que investiga lo ocurrido el día del hundimiento del submarino ARA San Juan, familiares de uno de los tripulantes que perdieron la vida allí denunciaron la “parálisis total” del proceso. Se trata de Jésica Gopar, esposa del mendocino Fernando Gabriel Santilli, que fue uno de los ocupantes del sumergible hundido a la altura del golfo San Jorge.

Según acusó Gopar públicamente, la causa penal que debía servir para aclarar por qué motivo se dio el siniestro está completamente estancada.

“No tenemos absolutamente ninguna respuesta. Nada se mueve en la Justicia desde hace más de tres años. En la familia seguimos, la vida continúa, sobre todo cuando hay chicos pequeños. Mi hijo tenía un año cuando Fernando murió. En noviembre cumple siete años, y su papá, seis años de fallecido sin resoluciones de nada”, expresó la mujer.

Al mismo tiempo, agregó: “Hay muchas cosas que no se quieren contar y es preferible hacer silencio, que pase el tiempo y que crean que uno se olvida o no le interesa. No conseguimos cerrar el círculo de la tranquilidad y la paz”.

Por otro lado, recordó todo el tiempo que pasó desde el hecho hasta ahora y afirmó que “no es fácil, no ha sido fácil, pero agradezco cuando la gente se acuerda, cuando manda un mensaje. Lo digo desesperanzada, no sé si en algún momento vamos a saber qué sucedió”.

Homenaje en el Senado

Tal como venía anunciando este medio, por el Día del Submarinista el Gobierno nacional encabezó en el Senado un homenaje a los 44 tripulantes. Al respecto, en el lugar habló el ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana.

“El Ministerio de Defensa, en estos años, se abocó a consolidar el vínculo con las familias de cada uno de los 44 tripulantes, comprendiendo la importancia que tiene el acompañamiento institucional en el marco de una tragedia que afectó a la sociedad argentina en su conjunto. Porque faltan 44 de los mejores, pero mucho más les faltan a aquellos que han sufrido la pena irreparable de un ser querido”, expresó el funcionario.

Al mismo tiempo, consideró: “No hay medida ni homenaje que nos devuelva a los 44, por eso seguiremos exigiendo verdad y justicia por ellos, por sus familiares y por la sociedad en su conjunto, así como también continuaremos expresando nuestra eterna gratitud a la y los tripulantes por su valentía y compromiso con la Patria”.