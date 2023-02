Arietto admitió que Santiago Maldonado y Rafael Nahuel fueron asesinados y responsabilizó a Patricia Bullrich

En el marco de la interna del PRO, la abogada penalista Florencia Arietto tuvo un “sincericidio” tardío en el marco de una dura crítica contra la postulante a la presidencia y titular del partido, Patricia Bullrich. En referencia a los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, expresó: “El Estado no puede ir dejando muertos en los desalojos”.

La aseveración, que llevó a cabo la abogada en el canal de noticias TN, resultó impactante en tanto que ella misma fue asesora del Ministerio de Seguridad nacional bajo la conducción de Patricia Bullrich.

Sin embargo, subida ahora al equipo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Arietto soltó todas sus calificaciones hacia la exministra. “Patricia dobla en todas las curvas a 180”, disparó.

En esa línea, sobre la muerte de Santiago Maldonado, dijo: “Fue en el marco de un procedimiento de desalojo de una ruta. La orden era el desalojo de una ruta; los perdiste en el medio del campo. Si vos te acelerás, cometés un error y alguien muere, por más que no se te puede imputar directamente, porque no tuvo nada que ver la Gendarmería ni toda la construcción que hizo el kirchnerismo, en el análisis del procedimiento te tenés que sentar con la fuerza de seguridad y decir esto no puede pasar”, sostuvo.

A su vez, respecto del desalojo del lago Mascardi, Arietto cuestionó:

“¿Desalojás y de backup dejás a la Prefectura, que es una fuerza de río, para cuidar la montaña? Y... puede salir mal, hermano. Y te salió mal. Y, ¿qué pasó? Hay un muerto, no se desalojó y el problema sigue”.

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, se hico eco de las declaraciones de la exasesora de Patricia

Bullrich y señaló: “Lo dijimos siempre y Florencia Arietto lo confirmó. Gendarmería montó una represión ilegal que terminó en la muerte de Maldonado y Prefectura asesinó por la espalda a Nahuel en otra represión salvaje. Patricia Bullrich es responsable de ambos casos de violencia institucional”.