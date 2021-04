Autoridades provinciales evalúan la propuesta de más restricciones

La situación en las escuelas y el mantenimiento de clases presenciales fueron foco de discusión en los últimos días. Además, los trabajadores de la salud y las autoridades hospitalarias insisten en encontrar una salida ante la suba de circulación del virus. En medio de estos debates, las autoridades provinciales intentan encontrar una definición acerca de las nuevas regulaciones.



Los directores y directoras de hospitales provinciales y municipales lo dijeron en el comunicado que difundieron el pasado domingo: “Es un momento crítico”. Durante la jornada de ayer funcionarios nacionales se reunieron en Casa de Gobierno para evaluar la situación epidemiológica.



Por otro lado, el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que nuclea los distintos gremios de la Provincia, planteó la necesidad de aplicar medidas restrictivas más duras. Los trabajadores de la salud también coincidieron con este planteo. Desde la Gobernación adelantaron que durante la mañana de hoy se realizará una actualización epidemiológica a cargo del jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollan.

Las propuestas



“La multiplicación de contagios no tiene que ver con la escuela”, aseguró Roberto ­Baradel, secretario general de Suteba. El dirigente aseguró que la Provincia “cumple con el diálogo y con los protocolos”. Estas declaraciones se dieron en el marco del pedido de reunión que los gremios docentes habían realizado a los funcionarios. “No puede ser que estén abiertos los shoppings y tengan que cerrar las escuelas”, declaró Baradel. Finalmente, aseguró que las medidas no son una especificación del ámbito escolar, sino que se deben evaluar las medidas de restricción de todas las actividades.



La misma posición proviene de los trabajadores de los hospitales del territorio bonaerense. Según las fuentes a las que accedió diario Hoy, durante los últimos días se incrementó la necesidad de trasladar a pacientes de un lugar a otro, lo cual denota el aumento de la cantidad de personas que necesitan atención hospitalaria y, por lo tanto, del porcentaje de ocupación de camas.



La premisa central de los trabajadores de la salud es poder volver a evaluar las ­medidas vigentes actuales que llevan al aumento de la circulación. Con respecto a las escuelas, los profesionales aseguran que es una situación “compleja”, y que se debe evaluar de manera interdisciplinaria entre el sector de salud y el de educación. Sin embargo, la insistencia está en aplicar medidas restrictivas en otras actividades.



Por otro lado, Padres Organizados, la agrupación que nuclea a madres y padres de estudiantes de las escuelas públicas y privadas de la Provincia, reclaman que se mantenga la presencialidad y aseguran que sus hijos serán “otra vez la variable de ajuste”. “Nos manifestamos en estado de alerta, sosteniendo con más fuerza que nunca que la escuela no contagia”, aseguraron en un comunicado mediante redes sociales.

En este momento, los funcionarios mantienen la cautela, mientras el personal de salud, los gremios y la comunidad están a la espera de nuevas definiciones ante el momento más duro de la pandemia.