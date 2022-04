Avanza el armado “libertario” hacia el 2023 en La Plata: “La etapa de Juntos se terminó”

De cara hacia el 2023 ya comienzan a darse los primeros movimientos sobre todo en quienes desean disputar el poder a los oficialismos en los territorios de la provincia de Buenos Aires.

En ese marco, Avanza Libertad, con José Luis Espert a la cabeza, ya ha señalado que no quiere estar alineado al amplio proyecto nacional de Horacio Rodríguez Larreta ni a las estructuras de la Unión Cívica Radical (UCR) que controla 33 de los 135 municipios bonaerenses. De esta manera, mandan señales a otro exponente de la derecha, Javier Milei, quien, entre el pase libre de insultos y prédicas antisistema, ya demostró que quiere ampliar su influencia más allá de la Ciudad de Buenos Aires.

En la ciudad de La Plata, hoy bastión de Juntos por el Cambio donde Julio Garro detenta un segundo mandato pese a la “paliza” que recibió María Eugenia Vidal de parte de Axel Kicillof, empieza a darse la irrupción de un nuevo armado vinculado justamente a los denominados “libertarios”.

De la mano de la actual diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de Avanza Libertad, Carolina Píparo, Florencia De Feo quien fuera candidata a concejal por el mismo espacio, el fiscal Marcelo Romero y el abogado Marcelo Peña comenzaron las primeras reuniones planteando la posibilidad de mirar hacia el 2023 como un espacio único que haga frente a Juntos.

En diálogo con diario Hoy, el abogado Marcelo Peña contó detalles de estos encuentros: “En principio estamos trabajando en un lineamiento junto con los representantes de Espert y nosotros que trabajamos junto a Javier Milei porque creemos que en La Plata se puede ir de una manera unida porque tenemos los mismos objetivos y mismos lineamientos por ejemplo con la figura de Marcelo Romero en Seguridad”.

“Las cuestiones socioeconómicas que hemos comenzado a trabajar que van más allá de Espert y Milei se aplican en conjunto para que vayan por el mismo sector, estamos trabajando también con agrupaciones insatisfechas con Juntos que se han sumado y creo que de cara al futro es un espacio importante para trabajar por la intendencia, la legislatura bonaerense y, por qué no, el Congreso de la Nación para representar a la provincia de Buenos Aires”, apuntó.

En ese sentido y consultado sobre si existe un nicho de votos cercanos a esta derecha en la capital bonaerense, Peña aseveró: “Creemos que hay una franja muy importante más allá de edades sino que por necesidades y sentimientos, estamos observando que tanto Milei como Espert representan esos ideales, representan que no sea siempre lo mismo donde no se hace nada, el coletazo de algunos sectores van a terminar uniéndose a este espacio”.

“La Plata necesita un gran cambio, un trabajo minucioso. En este 2022 hay que darle una oportunidad para que se empiece a delinear la construcción a futuro para que la gente pueda dormir tranquila. En materia de seguridad hace falta una renovación integral y no que el ministro de turno nos abra las puertas sino que nosotros si no nos da oportunidad, tenemos que ir a golpearlas, y si no abre, hay que voltear las puertas. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras la ciudad después de las 17 es tierra de nadie”, indicó.

Por último y consultado por el presente de Juntos en La Plata después de dos mandatos consecutivos de Garro en la Comuna, el letrado sentenció: “La etapa de Juntos se terminó, hoy se necesita esta otra alternativa que observe que sin prejuicio que haya un desencanto. Con solo mirar hacia todo el partido, cuando ves las calles, los baches, el caos de tránsito, creo que han pasado dos períodos en los cuales no se han realizado obras para descongestionar el transito, la avenida 44 está colapsada, la ida y vuelta en las arterias que conectan con los polos industriales, todo eso se fue colapsando y creo que ya hay un cansancio con esta gestión”.