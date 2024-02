Avanza el juicio a Alperovich con testimoniales

Cinco testigos que declararon en la jornada del lunes, en el marco del juicio oral y público, apoyaron la acusación contra el exgobernador de Tucumán, José Alperovich, a quien una sobrina denunció por abuso sexual. Quienes declararon ante el juez Juan Ramos Padilla fueron la madre de la denunciante, dos amigas de ella, un excompañero de trabajo y un periodista.

María Claudia, madre de la víctima que denunció al exsenador por abuso sexual mientras trabajaba como asesora para él entre 2017 y 2018, confesó que la mamá del tucumano le advirtió a su hija: “Tené cuidado con éste”, en referencia a Alperovich.

“Ellos (por su hija y el acusado) iban a desayunar siempre a lo de la madre de José, que un día le dijo a mi hija ¿Tené cuidado con este que te va a querer? (refiriéndose a un sometimiento sexual)”, detalló.

La madre de la víctima recordó que, cuando su hija empezó a trabajar para Alperovich, estaba “absorbida” por el trabajo, porque estaba todo el tiempo con el teléfono encima y dijo que, al tiempo, empezó a perder peso significativamente, pérdida de cabello y otros síntomas.

“Cuando ella puede contar por qué estaba como estaba, lo cuenta no solamente a mí sino a la familia. Manifestó todo sin contar detalles porque no es necesario. Es tremendo victimizarla y más siendo madre”, dijo y agregó: “Le creo y era una persona que estaba abusada por todos lados y la considero vulnerable”. A partir de allí, subrayó, su hija no volvió a ser la misma.

En el proceso judicial, Alperovich debe responder por tres hechos de abuso sexual, dos de ellos cometidos en tentativa y seis sucesos de violencia sexual agravada por haber sido con acceso carnal. “En todos los casos, mediando para su comisión, el abuso es de una relación de dependencia, de poder y de autoridad”, indicaron.