Avanzan denuncias contra el PAMI

La decisión del Gobierno de Javier Milei de restringir la cobertura del 100% de medicamentos para los afiliados del PAMI, que afecta a más de 3 millones de adultos mayores, ya llegó a la Justicia. Un jubilado que cobra el haber mínimo no pudo comprar un remedio para combatir su EPOC, se asesoró legalmente y presentó un pedido de medida cautelar para que la disposición del Ejecutivo nacional quede sin efecto por 60 días. Si bien se trata de una solicitud individual, en el escrito se habla “en defensa de los afiliados de PAMI”.

El amparo judicial fue presentado por los abogados Valeria Carreras y Christian González D’Alessandro, quienes representan a Horacio Burgos, uno de los tantos jubilados que se vio afectado por la nueva restricción de otorgar determinados remedios gratuitos solo a quienes ganen por debajo de $390.000 pesos, entre otros requisitos mínimos, quienes encima deben reempadronarse mediante un trámite online complejo.

“No se puede cortar un tratamiento de un día para el otro. El señor que representé en este caso el día martes se volvió a su casa sin su paf porque valía $48.000 pesos. Si cortamos un tratamiento de cualquier tipo de dolencia, lo que generamos es que la enfermedad se empiece a gravar. La consecuencia final puede o no ser la muerte”, justificó el pedido Carreras, en diálogo con el portal El Destape.

Para la abogada también es “cruel” solicitar una batería de información que solo busca generar “trámites burocráticos dificultosos para que la gente desista y sean menos y así reducir el gasto” en esa política pública. “Piden un montón de datos, si tiene auto, cuanto cobra, qué tratamientos tiene, propongo que a través del banco de datos del Estado eso se simplifique”, agregó Carreras.

Entre otros requisitos para volver a contar con la cobertura, PAMI exige papeles para certificar que el beneficiario no sea propietario, no tenga un auto con menos de 10 años de antigüedad, no tenga embarcaciones de lujo, entre otros puntos.

“Que lluevan los amparos, que sean miles los reclamos de asociaciones de jubilados, intermedias, particulares”, convocó la letrada.

En este contexto, el ministro de Salud, Mario Lugones, fue convocado por la Comisión de Acción Social y Salud de la Cámara de Diputados para que explique la medida el próximo martes.