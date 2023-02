Avanzan las viviendas abandonadas por Vidal

En el día de ayer el ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia, Agustín Simone, y el intendente de Berazategui, Juan José Mussi, realizaron una recorrida para analizar el avance de obra de 300 viviendas que se reactivaron en el barrio Kennedy.

Luego de la recorrida, Simone expresó que “esta es una obra emblemática, por el estado en que encontramos el predio, trabajamos mucho para replantear el proyecto y hoy tenemos una obra de viviendas a plena marcha que también incluye toda la infraestructura para los servicios” y agregó que “el gobernador nos pide que no haya viviendas por la mitad ni lotes esperando para construir, por eso seguimos construyendo más viviendas y reactivando aquellas obras que han sido paralizadas”.

El barrio Kennedy se encuentra al norte de la localidad bonaerense y cuya construcción quedó abandonada durante la gestión de María Eugenia Vidal.

En este sentido, el intendente Mussi recordó que “el gobierno de Vidal me llenó de promesas. En 2019 las viviendas quedaron totalmente destruidas. Entonces, me reuní con el gobernador, las vio, se comprometió y cumplió. Estuvieron a disposición los recursos para terminar las primeras 100, y están los recursos para terminar el resto”. Y agregó: “Esto ya no es un proyecto, es un hecho que está en marcha”.