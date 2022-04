Axel Kicillof creó el Ministerio de Ambiente para la provincia de Buenos Aires

El gobernador, Axel Kicillof, anunció esta mañana en el Estadio Único, la creación de un nuevo Ministerio de Ambiente que estará a cargo de Daniela Vilar con el objetivo de mejorar la situación ambiental de la región. Además en el acto participó Máximo Kirchner.

La creación del ministerio se da en el marco de una serie de medidas más amplias llamada "proyecto de ambiente de la provincia de Buenos Aires".

"Acabamos de plantear una producción sustentable desde el punto de vista ambiental", dijo el gobernador "los empresarios deben colaborar fuertemente, quien incumpla las medidas se les caerá con todo el peso del estado".

Además aseguró que espera "un desarrollo con inclusión, sin destruir nuestra provincia, se necesita un estado presente", analizó "damos un ejemplo, vamos a dar recursos para direccionar la política de los municipios al cuidado del medioambiente", concluyó.

En tanto la nueva ministra dijo que no hay "contradicciones" para construir en los humedales en la zona sur de nuestra ciudad. "O se construye las condiciones de posibilidad para avanzar en el desarrollo productivo de nuestra provincia, no podrá ser de otra forma que no sea sustentable".

Aclaró que ya se realizaron varios estudios de impacto ambiental de las obras de infraestructura. "Estamos anunciando algo muy importante para la provincia de Buenos Aires, hoy no esta regulado la estrategia para abordar la estrategia de humedales", concluyo la ministra.