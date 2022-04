“Es muy alentador lo que el Gobierno nacional plantea de agregar una hora de escuela primaria”

Mario Oporto, quien el año pasado se sumó a la Jefatura de Gabinete bonaerense como subsecretario de Relaciones Internacionales e Institucionales, dialogó con diario Hoy y en este marco calificó como ”muy alentador” la iniciativa del Gobierno nacional de sumar una hora diaria de clases en el nivel primario.

“Es muy alentador lo que el Gobierno nacional está planteando, y esperemos que el viernes el Consejo Federal apruebe, de agregar una hora de escuela primaria”, opinó el exdiputado nacional.

Además, el exministro de Educación de la Provincia se refirió a la situación actual del Frente de Todos y detalló, según su visión, los aspectos en los que debería trabajar el oficialismo de cara a las elecciones del próximo año.

—¿Cuál es su punto de vista sobre la situación actual del Frente de Todos? ¿Se pueden resolver estas diferencias?

—En primer lugar, siempre que uno gobierna y hay conflicto interno en el gobierno, eso afecta la gobernanza. No es bueno. A veces es inevitable. Que sea malo no significa que no haya que buscarle la solución, y si es inevitable hay que tratar de llevarlo bien. Todo gobierno tiene conflicto y debate interno, el tema es cómo se administra eso.

Lo que siempre está en juego y preocupa es la unidad, porque parecería ser que tanto desde nuestro frente como desde la oposición se tiene claro que la unidad es la garantía de triunfo. También hay que tener claro si la unidad es una convicción o es un reparto de lugares simplemente, si la unidad es un proyecto político o si la unidad es un recurso electoral.

De todas maneras, si es posible acordarlo, desde ya es posible y debe serlo porque aquí está en juego el destino de la Nación.

—En este sentido, ¿considera que en el Frente de Todos la unidad es un proyecto político?

—Para muchos la unidad es una convicción, por lo tanto cuando hay convicción hay unidad de concepción, y la unidad de concepción implica una unidad estratégica de un tipo de sociedad que uno quiere organizar.

En otros habrá oportunismo, habrá cálculo electoral o intereses personales, pero cualquiera de esos aspectos que están fuera de tener una convicción son débiles, de tramo corto.

Para construir una Nación hay que tener un programa que abarque el apoyo del 80% de la población. Eso implica hacer pactos, acuerdos, hacer concesiones y tener claros los principios irrenunciables y rumbos: hacia dónde quiere llevar a la sociedad argentina y qué tipo de sociedad quiere construir.

—¿Sobre qué aspectos debe trabajar el oficialismo para llegar de la mejor manera a las elecciones de 2023?

—Tenemos que tener claro cuál es nuestro modelo de desarrollo, nuestra matriz productiva, nuestras reglas de convivencia, nuestro sistema político y por supuesto un modelo de desarrollo que apueste al conocimiento, a la ciencia y a la tecnología.

Otro eje es tener clara nuestra relación exterior, una política exterior que esté vinculada a los intereses concretos de ese modelo de desarrollo y que ponga como prioridad la unidad regional, la unidad continental.

En tercer caso, hablando de política interna, un modo de construcción política democrático, federal, participativo, que pueda sintetizar todas las distintas corrientes de política y pensamiento que forman parte de nuestro movimiento, valorando mucho la representatividad del movimiento obrero y de otros movimientos sociales, la representatividad que tienen los sectores profesionales e intelectuales, la juventud y la representatividad de género. En toda ­discusión política uno representa a alguien, y yo creo que en un sistema capitalista el papel del peronismo es representar a los ­trabajadores.

—¿Qué análisis hace de la situación de la provincia de Buenos Aires en términos ­generales?

—La Provincia está haciendo un esfuerzo enorme para enfrentar la crisis, que es por un lado estructural de la Argentina, que va más allá de esta coyuntura que viene de hace mucho tiempo, y que la Argentina parecería que no la puede resolver o la resuelve por algunos períodos cortos y vuelve a la crisis. Y después la Provincia, es una provincia que es el 40% del conjunto de la Nación, pero recibe una coparticipación que es casi la mitad, por lo tanto es una provincia rica y pobre a la vez. Pobre fiscalmente.

Creo que lo está enfrentando con mucha seriedad, desde administrar mejor los bienes públicos a haber puesto como prioridad la salud en los dos años de pandemia y, con lo que respecta a la educación, garantizando la continuidad alimentaria y pedagógica durante la pandemia y poniendo el énfasis de la prioridad en la vuelta a clases, poniendo como eje el conocimiento, porque la educación lo que debe procurar es el aprendizaje.

Es muy correcto lo que el ministro (Alberto) Sileoni se ha planteado de una vuelta total a clases y es muy alentador lo que el Gobierno nacional está planteando, y esperemos que el viernes el Consejo Federal apruebe, de agregar una hora de escuela ­primaria.

—¿En qué aspectos trabajan y trabajarán hasta el final del mandato de Axel Kicillof?

—El gobernador lo ha planteado en el Plan 6x6 y uno podría resumirlo en buena administración de los bienes públicos y buena organización del Estado para que sea eficaz en los servicios.

El eje productivo, que Kicillof ha planteado desde el primer momento, está vinculado con la innovación de la ciencia y tecnología y a la alianza entre la educación y el trabajo para un modelo productivista.

Por otro lado, una educación y una salud pública que deben dar los mejores servicios a la población.

Ahí están los principales ejes. La unidad de trabajo es el municipio, y la Provincia es sus 135 municipios, lo que implica buena gestión y buenas leyes para el desarrollo local.