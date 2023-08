Axel Kicillof: "Nos comprometemos para volver a involucrar a todos los sectores"

El gobernador bonaerense y precandidato de Unión por la Patria (UxP) Axel Kicillof, se impuso en la elección primaria provincial, por sobre los candidatos de Juntos por el Cambio que dirimían una disputa muy pareja entre el intendente de Lanús Néstor Grindetti y el diputado nacional Diego Santilli.

"Celebramos hoy también 40 años de democracia, esta democracia se sostiene sobre la memoria de la larga noche genocida y una convicción compartida: dictadura nunca más. Somos parte de una sociedad que necesita y ama la democracia. Hoy los bonaerenses fueron a manifestar un mensaje, también saludar a las diferentes partidos", indicó el mandatario provincial.

Kicillof agradeció el voto de los bonaerenses y remarcó: "Nos comprometemos para volver a involucrar a esos sectores: prefiero bonaerenses votando críticamente que bonaerenses en silencio o quedándose en su casa".

"Es cierto que falta mucho, pero eso se logra con más salud, con más educación, con más trabajo. Esta realidad nos debe hacer entender que no sobra Estado, no sobran derechos: falta más derechos, más obra, más futuro", agregó.

"Comprendemos el malestar de un amplio sector de la sociedad, pero tenemos la convicción de que los problemas de la vida cotidiana no se solucionan con las políticas de derecha. No se soluciona con desempleo y recorte de salud para tener barrios con menos violencia. No es con motosierra o dinamita como se construye un futuro mejor", remarcó.

"Por supuesto que el Estado tiene que ser más eficaz, pero no nos engañen: cuando dicen menos Estado, dicen menos derechos, y cuando quitan derechos, quitan oportunidades. El camino no es automático, pero es este, y es el que estamos transitando, para consolidar y profundizar el proceso", agregó.