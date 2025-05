Nuevos avances en el caso Libra

Circle Internet Group, firma de criptoactivos especializada, congeló casi 60 millones de dólares de dos billeteras virtuales asociadas la estafa de la criptomoneda $Libra, la cual promocionó Javier Milei.

Esta acción fue solicitada por Martín Romeo a mediados de abril, quien se presentó como damnificado en la causa judicial que se inició en el país. En aquel entonces, había expresado que “es la primera vez en la historia de Argentina que se van a congelar fondos cripto por una estafa de este estilo”.

Al respecto, el programador Maximiliano Firtman explicó en su cuenta de X que “Hayden Davis -quien dijo estar en posesión de esos fondos- no puede usarlos más y en el futuro esos fondos podrían ser entregados a la Justicia argentina”. En este sentido, agregó: “¿Son todos los fondos de esas billeteras? No, pero las otras monedas (tokens) no tienen la potestad de ser congeladas por lo que no hay forma de hacerlo”.

Por su parte, el abogado radical Agustín Rombolá, impulsor del seguimiento judicial de la causa, sostuvo: “Un paso más cerca de que Javier Milei, Karina Milei y el resto de los estafadores tengan que dar explicaciones”.

Cabe destacar que semanas atrás la jueza federal María Servini solicitó al Banco Central informes financieros de los hermanos Milei. El pedido incluyó el levantamiento del secreto bancario desde 2023 hasta la fecha y forma parte de un expediente reservado.