Bahía Blanca mantiene la virtualidad en la educación

En medio de los anuncios del Gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires en torno a las medidas que rigen en virtud de la pandemia, Claudio Martini, jefe de la 22º Región Educativa, confirmó que el próximo lunes solo volverán las clases presenciales al municipio de Coronel Rosales y no así en Bahía Blanca.



“Bahía permanece en fase 2, por lo que no tendrá clases presenciales. Si bien algunos indicadores han tenido mejoras, seguiremos con la modalidad virtual más allá de que las escuelas sigan abiertas”, señaló.



“Es un trabajo arduo el trabajo del equipo docente, de los alumnos y de toda la comunidad educativa. Entendemos la situación social, pero los números de Bahía son los que se publican y son muy elevados”, expresó.



“La fase 2 indica no presencialidad. Hoy por hoy el marco normativo es este sistema y en cada fase está explicado claramente los alcances. Hoy es no presencialidad, si se hace otra evaluación nos seguirán indicando si se cambia o no”, agregó Martini.



Recordemos que en Bahía Blanca la situación desde lo sanitario en término de las condiciones hospitalarias marcaban en las últimas 24 horas que había una ocupación del 77,63 % en Terapia Intensiva (59 camas ocupadas de 76), según los datos del sistema provincial de gestión de camas.