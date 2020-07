El sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina (UOCRA), quien actualmente se encuentra con prisión domiciliaria por una causa iniciada durante el gobierno de Mauricio Macri, en diálogo con Hoy afirmó: “Las prácticas del macrismo, cuando empezaron a atacar a dirigentes y organizaciones sindicales, me hicieron acordar mucho al tiempo de la Dictadura. Yo viví esa época y sé cómo perseguían al Movimiento Obrero, a los estudiantes, a los sindicalistas, a los políticos, y tuvimos 30.000 desaparecidos. El gobierno de Macri, con todo respeto a la gente que lo votó en esta bendita democracia, fue una dictadura”.

“Me hicieron una causa política, de la que hasta hoy no pudieron comprobar absolutamente nada, ni me van a comprobar”, indicó. Y agregó: “Me difamaron en todos los medios, algunos que son cómplices de esa forma de operar”.

“La democracia me está debiendo la libertad, como le debe la libertad al compañero Marcelo Balcedo, al Caballo Suárez y a tantos otros dirigentes y sindicalistas que fueron presos injustamente en el gobierno de Macri”, manifestó, siguiendo la línea de descargos.

Caso Balcedo

El Pata opinó sobre la detención del ingeniero Balcedo (SOEME), quien se encuentra bajo arresto domiciliario junto a su familia en Uruguay. “Marcelo (Balcedo) está preso porque se la jugó por sus compañeros”, indicó Medina.

“Fue él quien me comentó que me estaban haciendo una causa política; fuimos ante la CGT, nos reunimos con 33 dirigentes gremiales y tuvo la valentía de decirles a todos que me estaban haciendo una causa política. Y advirtió que iban a venir por todos nosotros. Eso fue suficiente para que el Servicio de Inteligencia se enterara y empezara a perseguir al compañero Balcedo, y le inventaran otra causa judicial como la mía”.

“Me indigna, porque veo que un compañero, un ciudadano como él, tiene que estar en el país hermano, fuera de su patria, de Argentina, sin poder pisar nuestro suelo porque sabemos lo que le va a pasar”, afirmó sobre la situación que vive el sindicalista.

“Tiene todo mi respaldo y el de los trabajadores, porque fue un compañero que se la jugó cuando había que jugársela”, añadió.

“Lo que logró Macri es meter miedo al sindicalismo”, prosiguió Medina, que tuvo duras palabras contra la mayoría de los dirigentes: “Salvo Pablo y Hugo Moyano, quienes se le pararon de manos al exgobierno, al de la Reforma Laboral, el resto del sindicalismo se mandó a guardar”.

“Yo llamo a la Justicia porque no quiero que se olvide que fui preso junto a mi familia injustamente. No me olvido que mi nene, que en ese momento tenía seis años, se quedó siete meses sin el padre y la madre. Llevo 26 meses preso y todavía estoy esperando que la Justicia me llame a juicio. Que me juzgue si me tiene que juzgar, pero que me dé la libertad y las garantías que uno tiene que tener”, afirmó.

“Tengo embargado el sueldo, mis bienes. Mis compañeros me ayudan a sobrevivir porque no tenemos ninguna entrada económica. No tuvimos privilegios, ni el compañero

Balcedo, ni el Caballo Suárez, ni yo”, aclaró respecto de su situación.

“Es grave lo que pasó en el país. Que un presidente dirija una banda de espías para incriminar a sindicalistas, opositores y a quienes estén contra ellos es un insulto a la democracia. El macrismo aún tiene peso en la Justicia, porque tiene los fiscales corruptos, los jueces corruptos de la mugre de su gobierno”, concluyó.