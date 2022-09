Buenos Aires cerca de tratar la ley de alcohol cero al volante

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, encabezó la semana pasada un plenario de las comisiones de Transporte, Legislación General y Prevención de Adicciones del Senado bonaerense, acerca del tratamiento de la ley de alcohol cero, por lo que solo queda que el proyecto baje al recinto.

D’Onofrio impulsa el proyecto para eliminar el mínimo permitido de alcohol en sangre a la hora de conducir, que hoy es de 0,5%, y tras el plenario de comisiones agradeció a todas el tiempo que se tomaron para “tratar el proyecto y escuchar a todos los actores, porque lo importante no solamente es la ley, sino también transitar el debate”.

El ministro, que conoce bien el camino legislativo de los proyectos que bajan a las Cámaras, ya que ocupó bancas en ambos recintos, explicó que “tenemos índices horribles en siniestralidad vial, con grandes cantidades de muertes que incluso son difíciles de calcular. Tenemos que modificar la Ley de Tránsito y avanzar hacia un cambio en la cultura vial de la provincia de Buenos Aires, porque la vida humana es el único bien que no es reemplazable”.

Las cifras del Operativo Verano que marcaron una positividad del 3,9% en los controles vehiculares de alcoholemia no son las únicas que preocupan a D’Onofrio, quien señaló que “hay algo que es insoslayable: más del 40% de los siniestros están vinculados al alcoholismo, y para esto estamos trabajando codo a codo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial”.

“El objetivo es poder cambiar la cultura vial, y por eso es que el gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Transporte, trabaja día a día en esa dirección” indicó el ministro, que mostró la receptividad a la hora de discutir el texto al decir que “esta ley no viene a libro cerrado. Estamos abiertos a las propuestas que todos quieran hacer. Dejemos de tener leyes con nombres propios. Sé lo que cuesta generar estos debates y sé el esfuerzo que han hecho”.

D’Onofrio también adelantó que ya trabajan en el reparto de alcoholímetros, capacitaciones, en el scoring bonaerense y el programa Licencia Joven, y adelantó que la cartera de Transporte ya viene articulando líneas de trabajo para preparar el terreno para la aplicación de la futura norma, que se aguarda que sea sancionada antes de fin de año.

En ese marco, el funcionario provincial adelantó que el Ministerio de Transporte bonaerense se encuentra realizando un relevamiento “para saber a ciencia cierta cuántos alcoholímetros hay en los distritos”, que acaba de firmar un convenio con el INTI para enviar a recalibrar varias partidas, que están próximos a recibir un lote de 70 instrumentos, los cuales serán distribuidos en diferentes comunas, y que está en marcha una licitación para acceder a un centenar más.

“En lo primero que estamos trabajando es para saber cuántos alcoholímetros están operativos a ciencia cierta y cuántos tenemos que mandar a recalibrar al INTI para que vuelvan a estar en las calles. Además, tenemos 70 alcoholímetros comprometidos de la Agencia de Seguridad Vial y una licitación de unos 100 más, pero como son importados no hay una fecha cierta. Queremos que todas las ciudades cuenten con el personal y los alcoholímetros necesarios para poder realizar los controles”, remarcó el ministro.

“Es importante haber transitado este camino de trabajo con tantos expositores. Coincidimos en que las leyes no modifican conductas, la ley de alcohol cero y otras modificaciones a la Ley de Tránsito tienen que lograr un cambio cultural. La idea es avanzar con los controles ahora. En lo que va de 2022 se retuvieron 1.700 carnets de tránsito. En la Provincia, más del 40% de los siniestros están vinculados al alcohol. El único bien que no se puede reemplazar es la vida humana”, sostuvo el ministro.

Por su parte, la senadora peronista Claudia Rucci, autora de uno de los dos proyectos de alcohol cero que formarán parte del dictamen que buscará sacar la Cámara alta (las otras iniciativas pertenecen al Poder Ejecutivo bonaerense y al legislador del Frente Renovador, José Luis Pallares), indicó que “es una ley necesaria. En todos los lugares que se implementó bajaron los siniestros que protagonizan en su mayoría personas ­jóvenes. También es importante marcar que la norma no generó pérdidas para el sector, sino que busca concientizar. Hay que ­entender que un auto es un arma. Se escucharon muchas voces para sacar este ­proyecto. Lamento que la ley no haya salido antes, cuando mi proyecto tuvo dictamen el año pasado. Cada día que pasa se pierden vidas. Es la misma ley, por eso no puedo estar a favor. Ojalá podamos ponernos de acuerdo rápido”.

“Es urgente realizar un cambio cultural que tiene que ver con la seguridad vial, y este es el primer punto: cuando se va a ­agarrar el volante, es alcohol cero”, concluyó el ministro.