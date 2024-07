Bullrich: “Los votantes del PRO ya son de La Libertad Avanza”

La ministra de Seguridad y extitular del PRO, Patricia Bullrich, manifestó su compromiso político con el Gobierno actual de Javier Milei, aseguró que trabajará en pos de que La Libertad Avanza tenga más “poder” en los próximos meses y se refirió a la interna que barrena el partido amarillo.

“Lo que no me gusta es que haya un intento de decir estamos en la oposición. Nosotros nos comprometimos con 6,2 millones de votantes, les dijimos: Acompañen a Javier. Y ahora no lo podemos dejar en la mitad del río. Esa es mi convicción. Ese es quizás el debate que estamos dando”, sostuvo Bullrich en torno a las relaciones del PRO.

En este sentido, la funcionaria del Gobierno nacional aseguró que los votantes que la eligieron en las elecciones presidenciales y luego optaron por Milei en el balotaje, acompañan la gestión de La Libertad Avanza.

“Nosotros tomamos una decisión y yo como perteneciente al PRO tomé una decisión, que fue apoyar a Javier Milei, comprometernos con un Gobierno de cambio en contra de lo que podía ser la continuidad del peronismo, del populismo o de Massa. Eso es lo que importa”, sostuvo Bullrich.

En esta línea, la funcionaria nacional indicó que su ejercicio en el Ministerio responde al compromiso que asumió con los 6,2 millones de votantes que la eligieron en las elecciones del 2023, y consideró que la acumulación de los sufragios entre ambos candidatos fue “matemática”. “Los votos de Javier más los votos de Patricia, para decirlo en términos de lo que fue electoralmente, se sumaron”, señaló.