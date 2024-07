Kicillof envía a la Legislatura un RIGI bonaerense

Axel Kicillof evitó rechazar de plano la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y anunció que enviará a la Legislatura un proyecto ley que crea su propio régimen de incentivo. Se trata de una jugada para promover la instalación de la planta de GNL de YPF y Petronas en Bahía Blanca.

Esta iniciativa busca englobar varios de los requisitos que piden las compañías para llevar adelante el proyecto en Bahía Blanca. El gobernador explicó además que los proyectos que adhieran a este nuevo régimen serán tratados de manera prioritaria y que ofrecerá estabilidad tributaria por un período similar al que tiene el régimen nacional.

“Voy a hacer todos los esfuerzos para que la inversión quede en Bahía Blanca”, dijo el gobernador este lunes en una conferencia en La Plata y agregó que el proyecto incluirá varias de las exigencias de las compañías para instalar la planta. Entre los puntos está darle prioridad a cuestiones como los permisos ambientales, cuestiones normativas y estabilidad tributaria.

La adhesión al RIGI -incluido en la Ley Bases- aparecía como una condición esencial para definir si la planta de GNL se instalará en Bahía Blanca (Buenos Aires) o en Punta Colorada (Río Negro).

Sin embargo, Kicillof asegura que no puede adherir a un proyecto del que no conoce detalles y que tampoco puede adherir a un régimen que cede beneficios millonarios sin tener certeza de que efectivamente la planta de GNL se instalará en territorio bonaerense.

“Aún no se reglamentó el RIGI, todavía no conocemos cómo se va a implementar”, afirmó el gobernador. Además, recordó que en 2022 se firmó un acuerdo para hacer la inversión en Bahía Blanca sugiriendo que el posible cambio de locación a Río Negro es una cuestión política del gobierno nacional.

Además, planteó que YPF y Petronas ya invirtieron unos USD 50 millones en estudios en la zona. “Hacer un puerto nuevo es una inversión extra de USD 5.000 millones”, agregó.

Kicillof respondió este lunes a una carta que le había enviado el presidente de YPF, Horacio Marín, con nueve puntos que interrogaban sobre la predisposición para avalar el proyecto con facilidades y garantías económicas y ambientales. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, también recibió el mismo texto.

“Se me consulta sobre decisiones que tiene que tomar el municipio de Bahía Blanca, pero no puedo contestar por él, y menos por el Concejo Deliberante. Sería malo, además de ilegal”, adelantó el mandatario y agregó: “Son cosas en las que podemos ponernos a disposición, pero no resolver con una carta el día de hoy”.

Mientras tanto, la oposición en la Legislatura bonaerense comenzó a ingresar proyectos que buscan que la provincia adhiera al RIGI. En los últimos días ingresaron proyectos de varios bloques tanto en el Senado como en Diputados.