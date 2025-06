Kicillof: “Estamos en otro país” tras la detención de Cristina Kirchner

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, rompió el silencio este miércoles tras la detención de Cristina Fernández de Kirchner y calificó el fallo de la Corte Suprema como una “vergüenza” que produce un “daño enorme a la democracia”. La expresidenta había sido oficializada como candidata en la Tercera Sección Electoral y su prisión sacudió al tablero político del peronismo bonaerense, que ahora enfrenta incertidumbres en su estrategia electoral.

“Acaba de ocurrir. Todavía no me termino de acomodar a esta situación por la gravedad que tiene”, expresó Kicillof, visiblemente impactado. Aunque evitó confirmar si se mantendrá la fecha de los comicios provinciales, no descartó una modificación: “Hoy estamos en otro país. Te diría que las elecciones son el día que son, pero estamos todos un poco conmovidos y shockeados por la situación”.

En declaraciones a distintos medios, el mandatario provincial reconoció que se vienen manteniendo reuniones para evaluar escenarios. “Lo que ha pasado es tremendo. Las consecuencias las vamos a ver con el tiempo. Estamos ante un terremoto político, histórico y judicial, un cambio de reglas y de perspectiva”, afirmó, y remarcó la necesidad de avanzar en una lista de unidad dentro del peronismo.

Sobre el futuro judicial de CFK y una posible medida de indulto en caso de ser presidente, Kicillof se limitó a decir que “hubo discusiones de todo tipo”, aunque evitó una postura concreta. Sí fue categórico al cuestionar el proceso que derivó en la condena: “Es una causa plagada de irregularidades, inventos y sin pruebas reales. Se construyó un relato sin verosimilitud jurídica. Ningún jurista serio dijo que esta causa era sólida”.

Para Kicillof, lo sucedido no solo afecta al peronismo: “Si a un expresidente lo pueden condenar así, ¿quién va a querer ser presidente en este país? Es una berretada. Lo que hay que arreglar es muy profundo. Esto es gravísimo”. También se refirió con ironía a la idea de que la detención mejorará el clima de negocios: “Escuchaba a un tarado decir que ahora sí vendrán inversiones. ¿Quién va a venir a un país donde el partido judicial quita y da libertades sin motivo?”.

Con una oposición fortalecida por el fallo y una militancia movilizada en defensa de Cristina, el peronismo navega un escenario inédito. Kicillof lo sintetizó con una frase que repitió más de una vez: “Estamos en otro país”.