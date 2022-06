Cagliardi se refirió a los planes sociales

Fabián Cagliardi se sumó al debate nacional en torno a los planes sociales y a la cuestión de si los tiene que manejar el Ejecutivo (gobernadores o intendentes) o los movimientos sociales.

En este sentido, el jefe comunal de Berisso opinó sobre el traspaso de los planes sociales en el marco de la celebración por el 151° aniversario desde la fundación del Municipio.

“En Berisso venimos administrando los planes junto a muchos movimientos sociales y consideramos que es importante que parte de ese paquete lo pueda manejar el Municipio para generar obras y proyectos, también pagar un plus para que esta gente pueda estar mejor”, señaló Cagliardi, en declaraciones a Mañana es Mejor por Radio Provincia. También agregó que “los planes sociales funcionarían mejor si lo administraran los intendentes, trabajando y llevando adelante proyectos de la ciudad”.

Asimismo, enfatizó: “Dentro de la Unidad Ejecutora del Municipio tenemos 1.400 planes. Venimos haciendo un esfuerzo, dándoles elementos, y pudimos hacer trabajar a 450 personas. Ellos cobran un plus y eso nos permite hacer crecer a la ciudad”.

Por otra parte, se refirió a la celebración del 151° aniversario desde la fundación del distrito y destacó: “Estamos haciendo de Berisso una ciudad pujante, volviendo a las raíces de la producción”. En ese marco, recalcó: “Ahora nos están llegando muchas obras y la estamos transformando”.

Concierto de la Orquesta Sinfónica Municipal por los festejos de la ciudad

La semana pasada se realizaron los festejos con motivo del 151° aniversario de la fundación de la ciudad.

Entre otras actividades que se organizaron, la Orquesta Sinfónica Municipal realizó un Concierto en la Parroquia María Auxiliadora. De la misma participaron la soprano Gabriela Bullich y Carlos Muñoz, que interpretaron nuestro Himno Nacional Argentino. En tanto, el Himno a Berisso, de Carlos Sosa, estuvo en la voz de Odino Faccia. El concierto estuvo bajo la dirección de Mariela Ferenc y Andrea Mijailovsky.

Además, estuvieron presentes la secretaria de Gobierno, Aldana Iovanovich; junto a la directora de Cultura, Eva Piermaría; funcionarios del Ejecutivo, las representantes culturales del inmigrante; vecinos y vecinas.

Los artistas pusieron voz a otras obras musicales como Non to scordar di me, canzonetta de Ernesto De Curtis, Canción a la Bandera de la Opera Aurora de Héctor Panizza; Habanera de la Ópera Carmen de Georges Bizet; Busca la Paz, música de Odino Faccia, letra de Karol Wojtyla - Juan Pablo II, y el Brindis de la Opera La Traviata de Giuseppe Verdi, entre otras.