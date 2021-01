Califican de “fascista” al pedido de Carrió para la intervención federal de Formosa

Eber Solís, vicegobernador de Formosa y titular de la Le­gislatura de esa provincia, expresó su “profunda preocupación” por lo que consideró una “acusación hecha livianamente y desde el más supino desconocimiento”, en relación a la solicitud de intervención federal de Formosa que Carrió anticipó ayer, a través de un mensaje de audio difundido en sus redes sociales.



Solís hizo sus declaraciones a través de una carta pública (el Ejecutivo formoseño no tiene por costumbre el contacto con la prensa), y señaló que “el Programa de Ingreso Ordenado y Administrado (por las restricciones para entrar al territorio formoseño) ha sido avalado por la Corte Suprema de la Nación”.



“Si no fuera por esta estrategia, tendríamos, sin duda, la situación de otras provincias y otros países, que sufren colapsos sanitarios y gran cantidad de muertes”, puntualizó, y consideró que Carrió “ignora todo el esfuerzo que realizan el pueblo y el gobierno unidos y organizados en la lucha contra la pandemia que azota al mundo entero, con millones de infectados y fallecidos”.



La solicitada en respuesta a Carrió también fue suscripta por el bloque de diputados del Partido Justicialista de Formosa, que ocupan 20 de las 30 bancas de la única Cámara legislativa, ya que, por la cantidad de habitantes de aquella provincia, no existe una construcción legislativa bicameral y no hay Senado. Esto se explica en que, por ejemplo, en todo su territorio hay dos tercios menos de los habitantes que hoy residen en la ciudad de La Plata.



Además, los firmantes del texto defendieron la iniciativa de albergar a quienes entran en la provincia y también a sus contactos estrechos en centros de alojamiento: “Ha sido uno de los grandes aciertos que hemos tenido en la lucha contra el coronavirus”, remarcaron.



Por su parte, Carrió anunció que, en paralelo al pedido de intervención, se presentará ante “la Comisión (Interamericana) de Derechos Humanos” para reclamar “una visita in situ” a Formosa y responsabilizó a la gobernación formoseña por el “sometimien­to, aislamiento y vejación en establecimientos escolares a personas que están sitiadas por 14 días aunque no tengan Covid al ingresar a la provincia”.



“Violan el tratado sobre la tortura, el derecho humano a circular y otra multiplicidad de derechos humanos básicos previstos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, agregó la exdiputada.



Para poder ingresar en la provincia comandada por Gildo Insfrán, debe llegarse a ella con un hisopado negativo hecho dentro de las 72 horas anteriores, y así poder someterse a otro hisopado que, con la confirmación de la ausencia de virus, habilita el ingreso para realizar allí 14 días de cuarentena.

Estas acciones, que no resisten el más mínimo análisis lógico, muestran tanta incoherencia como la que desde el oficialismo provincial le endilgan a la dirigente de Juntos por el Cambio.



El pedido de Carrió para intervenir la provincia se trasladó al Congreso, a través de un proyecto de ley impulsado por los diputados Mónica Frade y Juan Manuel López, que buscarán a través de la Legislatura atacar la situación en Formosa.