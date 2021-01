Cómo será la vuelta a clases en el país y la Provincia

La educación es uno de los sectores que más protagonismo ha asumido durante los primeros días del 2021. En este sentido, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, ha considerado días atrás que el retorno a las clases es “prioritario” y aseguró que “en marzo” se dará la vuelta a la presencialidad.



Al respecto, el ministro nacional de Educación, Nicolás Trotta, dijo: “La vacuna es una herramienta que nos va a permitir intensificar la presencialidad, pero no es una condición indispensable”, y a su vez destacó que “es muy importante la decisión que adoptó el Gobierno en el mes de noviembre de poder vacunar a los maestros”. “Planificamos el inicio de la vacunación de los docentes para el mes de febrero”, adelantó.



No obstante, el titular de la cartera de Educación nacional no fue el único funcionario en referirse, durante las últimas horas, a la situación educativa. También lo hizo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien explicó ayer que para el retorno de las clases, a partir del 1° de marzo, se analiza volver a una presencialidad “combinada” con la virtualidad.



En este orden, los alumnos se dividirían en grupos pequeños y en diversos turnos a fin de cuidar a los estudiantes, a sus familias y al personal docente.



“Lo que estamos pensando, como está ocurriendo en varios países, es volver a la presencialidad, llamémosla especial, porque hay que dividir los grupos. En un aula donde antes cabían 30 chicos, ahora si ponen 30 chicos se corren riesgos. Entonces, probablemente se hagan turnos y hasta se modifiquen los días de asistencia”, precisó Kicillof.



“El objetivo es sostener el proceso educativo de la mejor forma posible”, expresó el mandatario bonaerense, en el marco de una rueda de prensa que llevó adelante en el Hospital San Juan de Dios de la región.



“Son muchos los elementos que hay que analizar, y a medida que vayamos pudiendo vacunar, reduciendo los casos y contagios se va a poder ir avanzando en una presencialidad mayor”, advirtió.



Por su parte, Miguel Ángel Díaz, secretario general de la Unión de docentes de la provincia de Buenos Aires (Udocba) también aseguró que las clases empezarán en marzo.



“Las clases van a empezar en marzo, con un determinado plantel de alumnos y de docentes”, dijo, y agregó en declaraciones radiales que la situación “no va a ser la misma que el año pasado”. También resaltó que en los 135 distritos de la Provincia, la educación debe ser “unificada”.



Reunión con las jurisdicciones



A su vez, el ministro Trotta informó, en declaraciones radiales, que el viernes se reunirá con los ministros y las ministras de cada jurisdicción con el objetivo de “definir la priorización dentro de los docentes para la aplicación de la vacuna”.



Aunque advirtió que “va a ser imposible vacunar a 1.450.000 personas en un mes. Por eso avanzamos en la priorización dentro del ámbito docente” y detalló que se encuentran abocados con cada jurisdicción a “trabajar en la presencialidad con cuidados”.

