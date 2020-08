Carlos Bianco: “La marcha fue antiperonista”

El jefe de Gabinete de la Provincia, Carlos Bianco, al ser consultado sobre la movilización que tuvo lugar el día lunes (17A) en distintos puntos del país, una manifestación en contra el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y la reforma judicial, afirmó que “no fue una marcha anticuarentena, sino una marcha antiperonista”.

En esa línea, consideró que “se puso en riesgo a la gente” y que “fue irresponsable y temeraria”. Además, agregó: “No se entiende bien de qué se tratan esas marchas, pero después me llegan videos y memes donde se ven desde neonazis que quieren golpear a periodistas, hasta antivacunas, algunos libertarios que dicen que van a hacer lo que quieran, terraplanistas y gente que termina su carrera política abrazada a un flota flota”, aseveró el jefe de Gabinete bonaerense.

“Son imágenes muy patéticas, me resulta penoso y me da vergüenza ajena. No entiendo cómo representantes del pueblo, que han tenido una carrera política razonable, terminan haciendo este tipo de marchas”, remató. Finalmente, citó a Juan Do­mingo Perón: “El general decía que hay un lugar del que no se vuelve, del ridículo, y eso es lo que han hecho muchos dirigentes de Cambiemos”.

Cambio de fases

Por otra parte, Carlos Bianco hizo referencia al municipio de Bragado, que tuvo 81 casos nuevos en la última semana, y Laprida, que tuvo 77 contagios confirmados en 7 días, los cuales volverán a fase 3, sumando ya 39 municipios en esta instancia.

También adelantó la posibilidad de que los municipios en fase 3 puedan recibir la atención de los psicólogos de manera presencial, “por una cuestión de necesidad en términos de salud mental”.

Además, otros seis distritos retrocederán de fase 5 a fase 4: Colón, General Alvarado, Lezama, Patagones, San Nicolás y Villarino. De esta forma, suman 47 las comunas que están en fase 4, mientras que otras 49 se encuentran en fase 5.

Bianco adelantó que en fase 4 y 5 se habilitó la posibilidad “de abrir ferias de alimentos callejeras con distanciamiento y medidas sanitarias”, además de lavaderos de autos.

Deportes

Con respecto a los deportes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el jefe de Gabinete aclaró que “por ahora no están habilitados los deportes de ningún tipo”, y que “todavía estamos esperando la definición de cuáles serán los deportes que habilitará Nación en cada jurisdicción y, en base a eso, definiremos qué cosa sí y qué cosa no”.

El funcionario señaló que “más circulación implica más contagios, y eso genera más demanda al sistema sanitario y más muertes”. Por eso destacó que “si se habilitan irresponsablemente actividades, terminará en más muertes”.