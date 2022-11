Carlos Riello expuso a Tonelli y la Corte Suprema

En el marco del escándalo político por la interferencia de la Corte Suprema en la designación de los miembros al Consejo de la Magistratura, el economista y sociólogo argentino Carlos Riello publicó en su cuenta de Twitter un archivo de 2016 que rememora la postura defensiva de Pablo Tonelli en relación a su designación como miembro de dicho organismo, con argumentos similares a los que hoy rechazan.

Cabe recordar que el pasado martes el máximo tribunal decidió quitarle una banca al kirchnerismo en el organismo y entregarla a Juntos por el Cambio tras descartar la jugada legislativa del Frente de Todos de haber partido en dos su bloque para quedarse con la primera minoría.

Para los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, aquella jugada del kirchnerismo fue “manipulativa” y desnaturalizó “el fin constitucional de representación pluralista procurado por el constituyente y el legislador”.

El antecedente publicado por Riello no ayuda al partido opositor, el cual, cuando Mauricio Macri era presidente, juntó los votos de más de 15 bloques e interbloques y pidió que el diputado Pablo Tonelli asumiera en el Consejo cuando Anabel Fernández Sagasti, del Frente para la Victoria, había dado un paso al costado. En lugar de asumir su suplente, la banca quedó para el entonces oficialismo.

“La ley no hace referencia a que deba pertenecer a un bloque en particular, sino a la mayoría, y hubo una mayoría que propuso mi designación. La primera minoría es Cambiemos, que tiene 90, somos UCR, PRO y Coalición Cívica”, explicó Tonelli. De esta manera, hoy la oposición debería actuar conforme a sus propias palabras, si no fuera que solo se justifica a su conveniencia.