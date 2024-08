Carlotto cruzó al Gobierno nacional: “Tienen un odio tremendo”

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se refirió a las nuevas provocaciones por parte del Gobierno de Javier Milei con el anuncio de “reabrir las causas de víctimas del terrorismo” y manifestando que “todos los montoneros irán presos”. La referente de los derechos humanos sostuvo que “si pudieran matar a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, las matan”.

“Realmente ya no sé qué más quieren, a mí me tienen un odio tremendo y yo no les hecho nada, solo defiendo lo que tengo que defender que es la verdad, la memoria y la justicia que es indispensable para una democracia”, aseguró la referente de Abuelas de Plaza de Mayo en una entrevista radial.

En ese sentido, sostuvo que la situación “está tomando un color muy extraño, muy feo y desagradable para la división de la sociedad argentina, porque implementan el odio al revés, o sea, de que las víctimas fueron los que nos dejaron muertos a 30.000 personas, además desaparecidos y el robo de bebés y de bienes”.

Carlotto expresó su preocupación acerca de su seguridad y manifestó el temor que tiene de ser detenida o que la gente la apedree en la calle. “Estamos viviendo un momento muy difícil, riesgoso y también muy peligroso, porque la maldad se contagia”, expresó.

“Yo no tengo odio, sino que quiero el castigo que corresponde y no dar vuelta la página, al revés, que digamos lo sabemos”, concluyó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Vale la pena recordar que, en un acto en el Senado, la vicepresidenta y titular de la Cámara Alta del Congreso, Victoria Villarruel, anunció que se abrirán “todas las causas de víctimas del terrorismo” y opinó: “Todos los montoneros tienen que estar presos”. La ex diputada nacional aseguró que todo eso es necesario para que la Argentina pueda “vivir su aurora, su renacer”.