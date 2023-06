Castañeira: “Yo creo que tenía que haber habido unidad y Myriam Bregman ha actuado de manera irresponsable”

La precandidata a presidenta del Nuevo MAS, Manuela Castañeira, estuvo ayer en la ciudad de La Plata, más precisamente en la Facultad de Humanidades, donde presentó las “siete medidas anticapitalistas”, pero también, en diálogo con diario Hoy, analizó el escenario electoral de los partidos mayoritarios y de la propia izquierda, que no logró hasta el momento conformar una propuesta de unidad.

La unidad que nunca llega

“Yo creo que tenía que haber habido unidad, y la verdad que Myriam Bregman ha actuado de manera irresponsable. Le hicimos mil propuestas, propusimos una fórmula común que nos diera proyección, propusimos una PASO que nos diera volumen, y la verdad que han actuado como unos irresponsables ellos con el Partido Obrero, que ahora se están peleando como perros y gatos con pocos argumentos, cuando nosotros en realidad lo que teníamos que hacer era construir un bloque que le diera proyección a la salida anticapitalista ante la crisis. Ahora es responsabilidad de ellos, así que nosotros lo que estamos haciendo ahora es no encerrarnos en esa discusión de nimiedades por afuera que no aporta al debate; la izquierda tiene que aportar al programa”, dijo Castañeira a este multimedio en torno al fracaso hasta el momento de acercar posiciones con el Frente de Izquierda.

“Cristina habla mucho y no dice nada, no propone, no dice cómo se va a salir de la crisis. Habla del pasado, y la izquierda tiene que intervenir con todo para poder poner en el centro del debate a los trabajadores, las trabajadoras y a las mayorías sociales, así que noso­tros, con convicción, con alegría, desde abajo, en las universidades en todo el país nos estamos volcando a esa campaña”, enfatizó.

En ese sentido, apuntó además: “Creo que hay una intención por correr el debate de la centroderecha a la derecha, a la ultraderecha; es decir, el gobierno que propone el Frente de Todos, que está dando vueltas con la candidatura de Massa, se corre hacia la centroderecha; Juntos por el Cambio, con su derecha que venía desarrollándose; y las listas tipo de Milei, que son la ultraderecha. Entonces, para noso­tros, desde la izquierda y la iz­quierda anticapitalista, tenemos la responsabilidad de tirar el debate hacia la izquierda, y por eso nuestra propuesta del salario mínimo vital y móvil que parta de los 500.000 pesos indexado por inflación que sirva como un piso general para elevar la masa salarial en la Argentina. Entonces, eso es una manera de contestar a todos los discursos que lo único que hacen es atacar a los trabajadores y las mayorías sociales, todos esos sectores”.

El supuesto desencanto de los jóvenes

Castañeira, por otro lado, minimizó el discurso que habla de una juventud desencantada con la política tradicional que se vuelca a sectores como el de Javier Milei: “En el caso de los liberfachos, voy a ser muy clara, las pibas jóvenes no quieren saber nada con Milei porque son parte de la marea verde y de defender la Educación Sexual Integral, así que muy difícil que digan que la juventud en general está con él si la mitad de la juventud no lo sigue. Hay que bajarle un poco la espuma a ese discurso. Yo lo que sí creo es que creció en la Argentina, por responsabilidad del Gobierno nacional, el voto bronca, porque el Gobierno nacional ha mandado un mensaje de que no se puede nada, y la vicepresidenta en eso tiene que dejar de fingir como que no es parte del Gobierno, porque es igual de responsable. Hay inflación, los salarios están destruidos y lo único que dicen es que no se puede nada, no se pueden tocar los intereses de Vicentin, no se puede tocar al agro, no se puede hacer control de precios, no se puede tocar a los medios concentrados de comunicación... Y ese mensaje de frustración de que no se puede tocar a la derecha, que no se puede hacer nada, ha generado por parte de la sociedad el voto bronca, que no tiene que ver con la rebeldía, ser rebelde es ser anticapitalista, es cuestionar la propiedad privada, es cuestionar la precariedad laboral, es defender los derechos de las mujeres y LGBT del feminismo, y a eso nos tenemos que volcar, entonces hay que tener mucho cuidado con esos discursos”.

“Yo creo que sí hay una intencionalidad de fogonearlos porque quieren correr el discurso a la derecha, porque la salida que preparan ellos para esta situación es de ajuste y más ajuste y recontra ajuste, y nosotros tenemos que defender los derechos laborales, el derecho a la indemnización, el derecho a la jubilación digna, los 500.000 pesos como salario mínimo y un futuro para la juventud, porque ahora la verdad que se ve un panorama muy oscuro”, enfatizó la precandidata ante este multimedio.

La salida de la crisis y la dolarización

En torno a los planteos que también se vienen escuchando sobre ir hacia una dolarización, Castañeira advirtió: “Hay que hablar del salario porque el problema es que no solo no te van a dar un dólar, sino que se van a quedar con todo, van a privatizar y encima te van a echar de tu laburo. De lo que hay que hablar es del salario, esos tipos que salen con esas ideas son unos demagogos que tienen la agenda del lobby financiero, tienen otros intereses, hay que preguntarles de qué viven, porque a nosotros, los anticapitalistas, nos podés preguntar de qué vivimos, y no voy a tener problema en mostrarte mi recibo de sueldo porque soy trabajadora como vos, trabajo en la universidad nacional, pago alquiler... Sé de lo que hablo porque sé cómo vos vivís, pero esos tipos cobran 3.000 o 10.000 dólares por ir a dar una charla en algún lado y después se piensan que tienen la autoridad moral para decir cuál es el techo salarial que tiene que haber en Argentina”.

“Es evidente que la izquierda anticapitalista es la que ha abrazado la bandera de la marea verde en la Argentina y que en los partidos tradicionales queda mucho todavía por detrás, pero además también es peligroso porque la ultraderecha es una trinchera de batalla con la ultraderecha que es misógina, homofóbica, transfóbica, también en contra del lenguaje inclusivo, quieren ir para atrás con derechos que conquistamos, porque si hay un derecho debatido y conquistado en Argentina es el de la legalización del aborto, y estos tipos quieren ir para atrás. No son liberales, lisa y llanamente son fachos y misóginos, no se dejen engañar. Y tenemos una propuesta superadora desde la izquierda anticapitalista, que es la verdadera rebeldía que quiere cambiarlo todo, que va a pelear por todos los derechos, que es consecuente y que se hace desde abajo, y acá está en la universidad”, sentenció Castañeira.

La precandidata presidencial agregó en ese sentido que “hay que volcarse a la discusión y hacer propuestas y discutir; hay mucho espacio para discutir con la juventud, hay mucho espacio para discutir con los trabajadores y las trabajadoras. Están sobredimensionando a la ultraderecha y subdimensionando a la izquierda, que tiene una inserción orgánica en el movimiento feminista, en el movimiento de trabajadores, en los trabajadores precarizados... De hecho, nosotros estamos colaborando también con los trabajadores de reparto por aplicación que están armando su primer sindicato, es todo un segmento de más de 50.000 trabajadores en Argentina que no tienen un solo derecho. Esos son los problemas del siglo XXI, hay que volcarse a eso, y eso creo que es nuestro centro. Los demás no sé de qué están hablan­do”, finalizó.

Las siete propuestas del Nuevo MAS

Salario mínimo de $500.000 indexado a la inflación para terminar con la precarización laboral

Plan de obras públicas masivo para reconstruir el país y generar fuentes de empleo

Shock anticapitalista para terminar con la inflación en seis meses, ­congelamiento de precios bajo apercibimiento penal y cárcel a los empresarios que fuguen divisas

Retención del 50% al campo y eliminación del IVA, que afecta al consumo popular

Impuesto a las grandes fortunas y ganancias capitalistas

Estatización de los ­servicios públicos bajo el control de los trabajadores y usuarios

Ruptura del acuerdo con el FMI: no hay que pagar la estafa macrista que el Frente de Todos legitimó. Triplicar la inversión en salud y educación