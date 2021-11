Cerruti: "El proyecto plurianual fue consensuado en el FdT y se convocará a la oposición"

La portavoz del Gobierno nacional, Gabriela Cerruti, afirmó este martes que el proyecto plurianual que anunció el último domingo el presidente Alberto Fernández "fue consensuado" en el marco de la coalición gobernante, y remarcó que "se convocará a la oposición y a todos los sectores" porque "se necesita el consenso de todos" debido a que se busca "llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario (FMI) para tener una deuda sustentable y sostenible".

"El proyecto plurianual será enviado en la primera semana de diciembre, según lo anunció el Presidente en su discurso el domingo pasado, y en estos momentos está trabajando el ministro (de Economía Martín) Guzmán y los equipos técnicos para enviar el mejor proyecto posible porque esto es realmente importantísimo", afirmó Cerruti en declaraciones a radio La Red sobre la iniciativa.

La portavoz sostuvo que "este es un proyecto que se viene trabajando con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por lo que expresa el consenso de la coalición -el Frente de Todos- sobre cuáles son los próximos pasos en los próximos años que hay que dar".

La iniciativa prevé "qué proyecto económico y de qué manera llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para tener una deuda sustentable y sostenible", y también incluye "un proyecto económico a largo plazo también sustentable y sostenible teniendo la prioridad en el día a día, en la casa, en la comida, en la salud y la educación de los argentinos y argentinas".

En esa línea, Cerruti agregó: "Se está trabajando en el contexto de la coalición de Gobierno para que se llegue con el mejor proyecto posible, pero sabemos también que no alcanza con sólo el Gobierno, sino que este es un proyecto que hay que consensuar también con la oposición, con las fuerzas políticas, sociales y económicas porque estamos hablando de un tema que involucra a todos los argentinos"."Por eso, cuando hablamos de convocar a la oposición a algún tipo de acuerdo es sobre cosas concretas porque tenemos que ponernos de acuerdo a los temas que hacen al futuro de la Argentina", subrayó.

En ese sentido, Cerruti expresó que "es un proyecto consensuado y que se discutió en diferentes reuniones" con los principales referentes del Frente de Todos.Respecto al rol del Parlamento sobre este proyecto plurianual, dijo que "siempre la cuestión de la deuda tiene que pasar por el Congreso y en ese sentido criticamos cuando la toma de deuda con el Fondo Monetario durante el macrismo no pasó por el Parlamento, aunque la propia Constitución nacional dice que tiene que pasar".Por último, Cerruti concluyó: "Los grandes temas de la Argentina no pueden estar atravesados por situaciones sin retorno donde no se puede hablar ni ponernos de acuerdo.

Por eso, sí va haber una convocatoria" a la oposición y los diferentes sectores.El proyecto de ley contendrá el Programa Económico Plurianual para el Desarrollo Sustentable y “es una idea que viene ya desde hace varios meses, pero era difícil de concretar en un tiempo electoral como el que estábamos viviendo. Se trata de un pacto sobre el que se quiere lograr el mayor consenso posible" y que tendrá en cuenta los "mejores entendimientos" que se puedan arribar en las negociaciones con el FM), subrayaron fuentes gubernamentales.