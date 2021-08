Con perfil productivo y la presencia de Máximo Kirchner, Todos presentó sus candidatos y candidatas en Cañuelas

En el marco de un emotivo acto que contó con la presencia de Máximo Kirchner, Victoria Tolosa Paz, Daniel Gollán, Mariano Cascallares y Mayra Mendoza -entre otras personalidades destacadas de la política provincial y nacional- la intendenta Marisa Fassi y el administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, encabezaron este sábado la presentación de los precandidatos a concejales, concejalas, consejeros y consejeras escolares del Frente de Todxs de Cañuelas.

La presentación tuvo lugar en el predio del nuevo Mercado Agroganadero, pronto a inagurarse, una elección que sintetiza el rumbo del proyecto político que conducen Marisa y Gustavo, con eje en la producción y la generación de empleo, un modelo que permitió posicionar a Cañuelas como un Municipio que es referente en la región, alejado del modelo de “ciudad dormitorio”, y que en los últimos años se desarrolló de manera sostenida.

Vamos a recuperar la Argentina con la salud, la educación y el empleo como prioridad

Tras la presentación de cada uno de las y los candidatos locales, Marisa Fassi fue la encargada de abrir la lista de oradores. “Esta es una lista plural, con mujeres y hombres que trabajan el territorio, que militan. Que tienen diferentes miradas, pero están unidos por el sentimiento inquebrantable de seguir construyendo un Cañuelas con crecimiento, con desarrollo y con oportunidades para todos y todas”, destacó la intendenta.

“Cañuelas es cabecera de la región, gracias a la decisión política, el trabajo y la militancia de un gobierno nacional, y provincial que nos acompañó”, agregó Marisa.

“Somos parte de un gobierno que encabezan Alberto, Cristina, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Axel y Verónica. Vinimos a reconstruir la Argentina, después de cuatro años donde sólo ganó la especulación financiera, y perdieron las grandes mayorías”.

“Venimos a recuperar la Argentina con la salud como prioridad, y gracias al gobierno nacional y provincial recuperamos el Hospital de la Cuenca Alta Néstor Kirchner. Pasamos de 5 camas con asistencia mecánica respiratoria, a 57. Y de 45 camas, a 180. Esto nos permitió, en el pico de la pandemia, darle atención a todos los vecinos y vecinas de Cañuelas. Este Hospital fortaleció a todo el sistema sanitario de Cañuelas, y a toda la región, y fue la bandera para nosotros en esta pandemia”, sintetizó la jefa comunal.

“Y venimos a reconstruir la Argentina, con la educación como bandera, después de cuatro años en los que se pasaron diciendo que no iban a abrir universidades, que los pobres no tenían oportunidades, estamos por cumplir el sueño de Cañuelas de tener la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, que nos va a potenciar como ciudad universitaria. Los que hoy son oposición son los que gobernaron durante cuatro años, y nos mintieron. Llenaron de promesas a la gente, y no cumplieron ninguna. Nosotros no necesitamos mudarnos de distrito para ganar una elección. Nosotros somos esto, militancia y compañerismo. Si algo nos dejó esta pandemia, es saber que es mejor tener un Estado presente y lo importante que es tener en el Congreso a representantes que piensen en los argentinos y argentinas”, cerró Marisa.

Llevan la discusión y el debate al barro porue no tienen nada para decir

Daniel Gollán, por su parte, hizo un llamado a la militancia para seguir trabajando junto al pueblo, y alejarse del debate estéril que plantea la oposición.

“Salgamos de ese barro al que quieren llevar la discusión y el debate, porque no tienen cómo debatir. Porque, ¿qué van a decir?, ¿qué van a poner hospitales? Si ya dijeron que no, que no hace falta; ¿qué van a sacar el impuesto a las ganancias?, si ya lo prometieron, y después no lo hicieron”, reflexionó el exministro de Salud de la Nación y la Provincia.

“Salud es que la gente tenga agua potable, tenga cloacas, que tenga calidad de vida. Que el pueblo tenga una buena condición de vida. Eso es Salud. Y todo el trabajo de prevenir, diagnosticar tempranamente, de curar cuando hace falta. Eso es lo que aportamos desde nuestro sector específico, la pandemia puso a la salud como el principal problema a resolver para seguir haciendo la vida que queremos”, agregó Gollán.

“Usamos todas las herramientas para sostener la economía en un país endeudado y destruido. Hechos y propuestas para el debate. No mugre. No degrademos más la política. No permitamos más que se degrade la política, porque es la mejor herramienta que tenemos para transformar la realidad. No vamos a entrar en ese tipo de debate. Nosotros estaremos casa por casa, barrio por barrio”, cerró el segundo precandidato a diputado nacional.

---

Se pone en juego en esta elección un modelo de País

Victoria Tolosa Paz, en tanto destacó la “continuidad política de un proyecto que permite ver el empuje en esta decisión de avanzar en un Cañuelas productivo”.

“En esta elección está en juego el proyecto de país que nuevamente el peronismo tiene el papel de poner de pie” manifestó la primera precandidata a diputada nacional, al tiempo que recordó su reciente visita al Parque Industrial Cañuelas, en la planta de Visuar Samsung.

“Ahí el dueño nos contaba no sólo lo que fueron los cuatro años de Macri y Vidal, casi de ruina como empresario Pyme, sino que además que casi lo obligaban a una reconversión, hacia un modelo no de producción sino de importación. Pero él nos decía, yo amo a mi patria, soy hijo de un industrial, veo la cara de los trabajadores de mi planta y no me puedo ir a dormir tranquilo sabiendo que no hay oportunidades para sus vidas”, destacó Tolosa Paz y ejemplificó que esa planta pasó de producir 15 mil heladeras durante el gobierno de Cristina a sólo 4 mil en el de Macri, y que hoy “está recuperando el objetivo de volver a 15 mil, planea una ampliación de 4.800 metros cuadrados con créditos destinados a la producción, incorporando 70 trabajadores”.

“Este es el proyecto de país que va a volver a poner a la Argentina de pie”, agregó Tolosa Paz, enumerando las distintas medidas que se tomaron durante la pandemia, como la Ley de Solidaridad, las Leyes de Emergencia que permitieron dotar al sistema sanitario, la Ley antidespidos y la Ley de Zonas Frías y las tarifas reguladas por el estado, las leyes que redujeron el impuesto a las ganancias, “todas leyes que fueron votadas por hombres y mujeres que tenemos un único compromiso, el compromiso con el pueblo”, cerró la precandidata.

Hay que comprometerse y trabajar junto al pueblo

El último en hacer uso de la palabra fue el presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, quien hizo hincapié en la importancia del debate del modelo económico que se plantea en el País.

“Esta es la discusión que viene. La Argentina en los próximos meses va a dar un gran debate y una gran discusión para ver qué hacemos con el Fondo Monetario. Hace un tiempo le pregunté a la oposición si podíamos pagarlo en diez años. Que nos digan, aparte, qué significa tener que pagarlo en diez años y cómo. Y cuál es el sacrificio que hará el pueblo argentino, porque nuestro pueblo ya supo cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional cuando hubo un presidente que puso en valor a cada trabajador y trabajadora de Argentina, a cada comerciante, a cada empresario”.

“Un presidente cuando le pide un sacrificio a su pueblo, después tiene que darle las señales e indicios de que ese sacrificio vale la pena. Es lo que nos empuja a seguir. Porque si hay algo de lo que es consciente nuestro pueblo, es que los problemas no se solucionan con un chasquido de dedos”, afirmó.

“En esta elección que es compleja, que es difícil, que se da en medio de una pandemia, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que nuestra Cámara de Diputados pueda avanzar con muchos proyectos de ley que tiene por delante”, aseguró.

El diputado también recordó cuando el gobierno anterior se llevó el angiógrafo del hospital, y cuestionó que la oposición hoy “se rasgue las vestiduras por todo”. Máximo recordó que de 800 camas que tenía el sistema hospitalario público en la Provincia, hoy tiene 2.400.

“La gran trampa que los llevó al gobierno, con las grandes cadenas televisivas detrás, fue fingir que les importaba la gente”, dijo también.

El diputado llamó a los militantes a trabajar y pedir el voto, y a los candidatos y candidatas a “comprometerse y trabajar junto a su pueblo”.

“No hay lugares menores en la política, no es el cargo el que hace al dirigente sino que es la persona la que hace al cargo, desde cualquier lugar podemos iniciar la transformación, sólo tenemos que tener la voluntad de llevarla adelante”, cerró.

La lista de precandidatos de Cañuelas está conformada de la siguiente forma:

Candidatos y candidatas a concejales:

TITULARES: Valeria Ríos, Juan Ángel Cruz, Malena Reimer, Alejandro Cid Menna, Fernanda Rojo, Fernando Abdo, Flavia Guardia, Lucas Eduardo Aldeco y María Ayelén Carrizo.

SUPLENTES: Javier Fransoy, Eugenia López, Oscar Alberto Gómez, María Soledad Basavilbaso, Rodrigo Ruete y Marisa Fassi.

Candidatos a consejeros y consejeras escolares:

TITULARES: Telma Martines, Alejandra Toloza, y Marcelo Di Giácomo.

SUPLENTES: Luis Gastón Lazarte, Gilda Isabel Cáceres, Miguel Ángel Rial.