“Creo que no se tomó verdadera conciencia de lo que significó la sequía”

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, afirmó que la sequía, y su consecuente impacto sobre la inflación y el tipo de cambio, “ha sorprendido a todos”, al tiempo que señaló que el equipo económico “hizo todo” para evitar una “devaluación brusca”.

“Creo que todavía no se tomó verdadera conciencia de lo que significó en la economía la caída de la cuarta parte de todas nuestras exportaciones. En el caso del campo, hubo un 86% de caída en toneladas de las exportaciones de trigo y 45% en maíz, por lo que el campo sabe lo que significó esto”, sostuvo el funcionario en declaraciones radiales.

“Creo que la realidad superó a toda la imaginación y, ante eso, hay que tomar las medidas más razonables, que es lo que el Gobierno intenta por todos los medios”, aseveró el funcionario nacional.

En ese marco, explicó que se buscó “estar al lado de los productores para ayudarles a pasar esto financieramente”, pues “el agujero económico no son solamente los dólares que no entraron y la recaudación que no existió” en el Estado sino también el impacto en “la actividad”, incluyendo sectores vinculados como el transporte, la venta de maquinaria agrícola y la molienda de oleaginosas.

En ese sentido, destacó el diálogo con el campo, al asegurar que “con la dirigencia del campo nos hemos reunido siempre. Yo lo escucho al presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA, Jorge Chemes) diciendo: Esto me va a traer problemas entre mi gente, pero pocas veces he tenido este diálogo con las autoridades”. “Siempre se buscaron soluciones a los problemas”, enfatizó.

Respecto del tipo de cambio, señaló que “si hay alguien que intentó por todos los medios, desde agosto del año pasado, evitar una devaluación brusca fue (el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria) Sergio Massa”.

“Para evitarla, Massa cuando le pagó al Fondo Monetario Internacional (FMI) lo que hizo fue no tocar reservas y, para eso tuvo la capacidad de ir a China, a la Corporación Andina de Fomento (CAF) y a Catar”, apuntó.