Crimen de Umma: Kicillof le pidió a la Justicia que “cumpla con su tarea”

Desde Escobar, donde estuvo encabezando la inauguración de una serie de obras, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió al crimen de Umma, de 9 años, quien fue asesinada el lunes cuando le quisieron robar el auto a su mamá y su papá, en Lomas de Zamora.

En rueda de prensa, el mandatario provincial de Unión por la Patria destacó que su gestión tiene una rápida acción en la resolución de estos casos y envió un duro mensaje a la Justicia cuando pidió que “cumpla con su tarea” y se ponga “a la altura de las circunstancias” para que los asesinos de la niña “paguen por lo que han hecho”.

En ese marco, el gobernador tildó como “devastador” y “tremendo” el hecho, y dijo que no puede pensar más que en el dolor que genera, sobre todo en la familia de la víctima; en este caso, dos agentes de la Policía Federal Argentina (PFA): el padre, Eduardo Aguilera, que trabaja como custodio de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich; y la madre, María Eugenia Rodríguez Álvarez.

Destacó entonces que el gobierno de la Provincia hizo acompañamiento de sus familiares desde “el primer momento”, al tiempo que apuntó que puso áreas de los ministerios de Seguridad, de Justicia y de Salud a disposición del entorno de la menor asesinada.

“Todo lo que podemos hacer lo venimos haciendo desde el primer momento. Después también, obviamente, en la búsqueda de los responsables. La Policía de la Provincia actúa como auxiliar de la Justicia y quiero hacer unas pequeñas consideraciones”, advirtió.

Como primer punto, explicó: “Estamos obviamente con números realmente muy favorables en términos de resolución de cada uno de estos casos, que se resuelven en las primeras 24 horas en un 83%. Es muy importante dar resultados en términos de encontrar a los responsables”.

Además, detalló sobre esta causa en particular que ya están identificados los autores del crimen y que la Bonaerense –en conjunto con la PFA– trabaja en lograr las detenciones que faltan, cuando ya hay un joven apresado, identificado como Patricio Valentín García, de 22 años, con antecedentes penales. “Estuve en contacto desde el primer minuto con el ministro (de Seguridad provincial, Javier) Alonso, que estuvo sobre el tema, se desplazó al lugar, una presencia absoluta para dar una respuesta, que es encontrar a los responsables”, indicó.

Pero fue en ese momento que el gobernador señaló que todos los presuntos autores de este asesinato tenían antecedentes y entradas en la comisaría por delitos vinculados al robo de automotores y apuntó, entonces, al poder judicial: “La Policía de la Provincia encuentra al responsable, lo apresa y después queda en manos de la Justicia. Así que estas cuestiones requieren que el Poder Judicial se ponga a la altura de las circunstancias. Si nosotros logramos capturar a algún responsable, lo llevamos a la comisaría y después queda a disposición de un juez. Si ahora está libre, lo he dicho mil veces, es un hecho real, no es una discusión, es objetivo, no resuelve la Provincia cuándo dar libertades o cuándo dejar presa a una persona”, sentenció.

Kicillof insistió con que los magistrados deben actuar en consecuencia. “Tiene que ser la Justicia la que cumpla con su tarea”, remarcó, y agregó: “Si nosotros conseguimos aprehender a los responsables, las penas y el tamaño de las penas es algo que resuelve la Justicia en base a leyes nacionales, el Código Penal; no es una discusión de la Provincia, que actúa con la Policía como auxiliar, y lo ha hecho de una manera eficaz en términos de identificar a los responsables”.

Sobre los presuntos responsables de matar a Umma, el gobernador dijo que continúan buscándolos y remarcó: “Esperamos y necesitamos que todos ellos paguen por lo que han hecho. Pero deja de estar bajo la responsabilidad de la Policía. Ya pasa a manos de la Justicia una vez que la Policía cumple con su función de investigación y de capturarlos”.