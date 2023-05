Cristina apuntó contra Rívolo: “Me quieren presa o muerta”

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, publicó ayer un mensaje en el que apunta contra el fiscal Carlos Rívolo por haber pedido la elevación a juicio de la causa por el intento de asesinato que sufrió el primer día de septiembre del año pasado sin incorporar elementos que ella y sus abogados consideran fundamentales y que marcarían posibles conexiones políticas de los agresores.

Tal como lo había informado diario Hoy en su edición del miércoles 17, los abogados que acompañan a Cristina como querellante, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, rechazaban la elevación a juicio del expediente por entender que falta producir pruebas importantes y, en particular, seguir las líneas de investigación que podrían vincular con el atentado a integrantes del grupo de ultraderecha Revolución Federal y, a través de ellos, a personas estrechamente ligadas con el expresidente Mauricio Macri, por un lado, y al diputado Gerardo Milman, del PRO, por el otro.

“En un nuevo acto de consagración de la impunidad, el fiscal Rívolo dio por cerrada la investigación”, escribió la expresidenta en una carta pública posteada en su sitio web ­personal, en la que también cuestiona a la jueza de la causa, María Eugenia Capuchetti.

“Lo dije una y mil veces: ni Capuchetti ni Rívolo quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa”, expuso Fernández.

“Toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad. Está plagada de testigos que borraron sus teléfonos, prueba que se destruyó sin investigar sus causas y motivaciones, y un intento evidente y desesperado por evitar hallar la posible participación de terceros, financistas e instigadores”, afirma la mandataria en su mensaje público.

“Desde el primer día hasta hoy, las autoridades judiciales han puesto una traba tras otra para impedir que salga a la luz la verdad de lo ocurrido el 1° de septiembre de 2022”, escribió la vicepresidenta de la Nación en su carta. Y para finalizar, añadió: “Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta”.