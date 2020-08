Cristina Castro: “No descartamos que pueda ser Facundo”

El sábado se cerraba el día 107 en el que no había novedades sobre Facundo Castro. En horas de la noche, se advirtió que un pescador de la zona de Villarino había encontrado un cadáver esqueletizado en el canal Cola de Ballena.

Inmediatamente, la Policía Federal comenzó el operativo en el lugar. La mamá de Facundo, Cristina Castro, y sus abogados, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, se acercaron al sitio. Allí, Aparicio dijo que la Policía Federal no los dejaba pasar al área del hallazgo, pero finalmente cedieron. El primer informe de los peritos de la Policía indicó que era un cuerpo esqueletizado.

Luego, el fiscal federal Ulpiano Martínez pidió la intervención de los peritos de la Corte Suprema y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que llegaron ayer al mediodía al lugar. La zona en la que se realizó el hallazgo coincide con la celda de teléfono que captó la última activación del celular del joven desaparecido. Está ubicada en un cangrejal en la zona que comprende Cabeza de Buey y Cerri, en el límite entre Villarino y Bahía Blanca.

Es un lugar de difícil acceso, solamente visitado por pescadores con vehículos todoterreno, debido a que es un canal poco transitado de esa región pantanosa. El último hallazgo óseo se dio en un basural, pero pertenecían a un animal.

“El instinto de mamá”

Luego de que el EAAF realizara los trabajos correspondientes y terminara el operativo, Castro dialogó con la prensa y afirmó que se había encontrado un cuerpo que no estaba “completo” ya que “faltan partes” del mismo, como los brazos. “Es un masculino, no descartamos que pueda ser Facundo”, dijo Cristina y luego agregó que reconoció una zapatilla, la misma que llevaba puesta el día que desapareció.

“Lo único que hemos reconocido como de Facundo es una zapatilla, pero, aclaro, una zapatilla que está puesta ahí hace dos o tres días. Está intacta. No tiene absolutamente ni un desgaste, ni siquiera tierra encima. Eso lo he podido reconocer como una prenda de mi hijo. Estaba a 30 metros de donde se encontró el esqueleto. Esa zapatilla la encontré yo, porque ni siquiera la habían visto. Está no hace más de dos o tres días ahí. Es muy raro”, aseveró la mamá del joven que desapareció el 30 de abril.

“Cuando llegamos al lugar, inmediatamente notamos que hay huellas como de un vehículo que llega justo hasta donde están los huesos. Ninguna de las personas que están ahí han bajado. Tenemos datos del señor Pérez (el pescador que dijo que lo encontró), que tampoco había bajado”, indicó.

En el lugar, según la mamá de Facundo, había una malla y una bermuda de nylon, pero aseguró que no pertenecían a su hijo. Tampoco existía una mochila en el lugar, tal como informaron el sábado periodistas locales.

“Señor Berni, ¡quiero la renuncia ya! Y también la del señor Bevilacqua (intendente de Villarino)”, reclamó ante la prensa del lugar.

“¿Por qué sentís que puede ser Facundo? ¿Por qué pensás?”, le preguntó un cronista. “El instinto de mamá”, respondió Cristina.

El lugar del encuentro

“La marea ha actuado sobre el cuerpo, porque hay una dispersión ósea, los elementos no los encontraron todos en un lugar”, afirmó el abogado de la familia, Luciano Peretto, quien agregó que el lugar donde se encontró el esqueleto es “muy hostil”. “Es un terreno pantanoso, donde la marea afecta mucho y se recogieron en 15 lugares, si no me equivoco, distintos restos del cuerpo”, añadió.

Luego amplió la declaración de Cristina y explicó: “No se condice la antigüedad del cuerpo con la zapatilla”. Mencionó que había un calzoncillo, una tela y una plantilla que “no fueron reconocidos” por la mamá, pero reafirmó que la zapatilla “es la de la foto”. Por último, concluyó: “Es imposible que alguien pueda desviarse por ahí para cortar camino”.

Aparicio, por su parte, enunció que “el cuerpo que está ahí fue plantado” y que para la querella, Facundo “fue asesinado el 30 de abril”. “Vamos a seguir rastrillando, pero ya hay un dato objetivo. Recurriremos a organismos internacionales para denunciar”, finalizó.

Las pericias

Los restos encontrados fueron trasladados a la Ciudad de Buenos Aires ayer en horas de la tarde-noche. La autopsia la hará el EAAF este martes por la mañana, por lo que el resultado tardará 24 horas. Le sacaron sangre a la mamá y le hicieron un hisopado. “Vamos a pedir un perito de parte para que podamos tener información propia”, dijo Aparicio.

30/04

Cuándo desapareció

Facundo salió el 30 de abril de Pedro Luro, partido de

Villarino, hacia Bahía Blanca porque quería ver a su novia, con la que se había peleado en febrero.

05/06

Cuándo se hizo la denuncia

Poco más de un mes después de su desaparición, al ver que la búsqueda en redes resultaba infructuosa, Cristina radicó la denuncia en la Ayudantía Fiscal de Villarino por “averiguación de paradero”.

14/08

La foto del DNI se hace pública

Desde un principio en la causa estaban las fotos del DNI de Facundo y la licencia de conducir, pero la información se dio a conocer el viernes. Estas fotos estaban en los celulares de efectivos de la Bonaerense.

15/08 16/08

El esqueleto y la zapatilla

Un pescador observó un esqueleto el sábado por la tarde en canal Cola de Ballena, zona de Villarino. El domingo, la mamá de Facundo reconoció la zapatilla.