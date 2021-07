Cristina: “Es un disparate judicial, institucional y político”

El Tribunal Oral en lo Federal (TOF) 8 dio inicio a la audiencia para debatir la nulidad de la causa por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA. Se realizó a través de la plataforma Zoom y contó con la presencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre otros procesados en el caso.

Fue en ella donde, alrededor de las 12.30 del mediodía y durante aproximadamente 45 minutos, la exmandataria se defendió y calificó de “disparate judicial, institucional y político” a la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán.

A pocos días de un nuevo aniversario (el 27°) de la voladura de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la presidenta argentina entre 2007 y 2015 aseguró que la acusación por ese caso es un “disparate”. “Estamos acusados de ser encubridores del más terrible atentado terrorista que sufrió nuestro país. Es un disparate judicial, institucional y político esta acusación”, dijo en su exposición la expresidenta, que fue escuchada por más de 20.000 personas a través de YouTube y los canales de noticias la tenían como en cadena nacional.

Cristina sostuvo que “todos queremos saber la verdad sobre la AMIA”, de cuyo atentado terrorista se cumplen mañana 27 años, y recordó que siempre fue “sumamente crítica del curso de la investigación”. Dijo que los imputados en la causa por el Memorándum con Irán no ­tienen “ninguna conexión ni responsabilidad institucional”, y consideró que “uno de los problemas de la ­im­punidad del atentado tiene que ver con este manejo político que se le dio a la causa”.

La persecución macrista

Por otro lado, Cristina remarcó que esta causa es parte de la persecución que el gobierno de Mauricio Macri realizó contra ella y su familia, y dijo que desde el primer día del gobierno de Cambiemos “ocurrieron hechos gravísimos y el Poder Ejecutivo buscó controlar al Poder Judicial para usarlo para perseguir a opositores”. Agregó que “Pepín Rodríguez Simón asesoró a Macri y hoy está ­prófugo”, y que fue aquel quien armó la llamada mesa judicial durante el gobierno macrista. Además, afirmó que se hicieron “maniobras persecutorias” para perjudicarla a ella y a su familia desde la “UIF, la Oficina ­Anticorrupción, la AFI, la AFIP y el Banco Central”.

“Además, se ponían a dedo jueces y se intentó poner un tribunal oral a dedo, el número 9”, añadió.

Al mismo tiempo, Cristina se preguntó si todo lo realizado para involucrarla a ella y al resto de sus funcionarios en el presunto encubrimiento del atentando a la AMIA fue “por perseguir opositores” y “estigmatizarlos”, reflexionó que “hay algo más” y apuntó a los “fondos buitres” que “intentaron doblarle la mano” para que pagara “cualquier cosa”.

“Intentaron doblarme la mano y me negué. Me banqué lo que me banqué y no me doblaron el brazo, porque era condenar a la Argentina”, dijo la vicepresidenta en relación a lo que fue la negociación de la deuda con bonistas privados que le tocó afrontar cuando era jefa de Estado.

“Me mueve dejar un país mejor”

Al final de su exposición, Cristina Fernández de Kirchner expresó con la voz quebrada su dolor por “estar discutiendo a 27 años de la tragedia” del atentado a la AMIA, una causa, por la del Memorándum, que solo se trata del “montaje de una mentira para poder ganar elecciones, mantener entretenida a la gente y echar la culpa a los que, mal o bien, cuando les tocó gobernar lo hicieron para que la gente pudiera vivir mejor”.

“Me duele tanto, tengo 68 años, fui presidenta dos veces, lo que me mueve es dejar un país mejor”, ­finalizó.