Cristina Fernández: "Ni renunciamiento ni autoexclusión, aca hay proscripción"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó hoy el acto de inauguración del complejo deportivo Diego Armando Maradona en el barrio Villa Corina, en el partido bonaerense de Avellaneda. Allí estuvo acompañada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof y por el intendente, Jorge Ferraresi (Frente de Todos). Por otra parte, también estuvo presente Héctor "Negro" Enriquez, quién fue testigo de la inauguración de un mural en el que se lo retrató junto a Maradona.

Cristina tomó la palabra y afirmó que el acontecimiento era especial y que le recordaba a la intendencia de Nestor Kirchner en Rio Gallegos: "Nestor se lanzó a hacer playones deportivos y gimnasios por toda la ciudad, porque acá los pibes pueden jugar en un potrero al aire libre, pero en el sur con el viento y el frío no. La verdad que la experiencia deportiva necesita de mucha infraestructura".

Luego, y como se esperaba, su discurso tuvo un fuerte contenido político. La vicepresidenta se refirió a lo que leyó en los medios en los cuales se habló de "renunciamiento y autoexclusión" tras su mensaje público del 6 de diciembre, después de que se conociera el fallo en su contra a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa conocida como “Vialidad”.

Es relación a esto la presidenta afirmó :"Desde un lado empezaron a hablar del renunciamiento de Cristina y desde otros lados el de auto exclusión", y continuó "vamos a hablar clarito, acá hay proscripción”.

"Ni renunciamiento ni autoexclusión, proscripción" remarcó Cristina, que además explicó que lo primero que hicieron fue "armar un juicio con denuncias, pero con precisión y una cronología electoral casi quirúrgica"

"Decidieron que el juicio oral, en el que me iba a sentar en el banquillo de los acusados, era el 21 de mayo de 2019, 15 días exactos a que cerraran los plazos electorales para armar los frentes en donde se disputaría una vez más la presidencia de la Nación" sentenció.

"Tres días antes desarticulé esa maniobra francamente proscriptiva cuando anuncie que ibamos a ir a un frente electoral con quien hoy es presidente " aclaró Fernández.

Por otro lado, ya sobre el final volvió a hablar de su "alejamiento" de la formula en 2023 y explicó: "No hice el renunciamiento, anuncié que yo no iba a someter a la fuerza política nuestra a llevar de candidata a alguien que le dijeran “esta condenada”, y de esta manera ser absolutamente funcional a lo de ellos. No es contra mi, es contra el peronismo”.

Finalmente, llamó a movilizarse el 24 de marzo de 2023, cuando se cumplirán 40 años de democracia: "Va a ser una fecha muy importante para que movilicemos a toda la Argentina a partir de una consigna “Argentina y democracia sin mafias, los argentinos nos lo merecemos” ".