Cristina Kirchner acusó a Javier Milei de persecución judicial

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner acusó al presidente Javier Milei de intentar utilizar el Poder Judicial para perseguirla, luego de que el Ministerio de Capital Humano la denunciara por presuntamente recibir una bonificación por zona fría mientras reside en la Ciudad de Buenos Aires.

A través de su cuenta de X, CFK arremetió contra el mandatario: "Sos un cachivache… No sólo negás lo que decís, sino que borrás con el codo lo que escribís con la mano… y, al final, sos igual de casta que Macri persiguiendo judicialmente a tus adversarios políticos".

Horas antes, la cartera dirigida por Sandra Pettovello presentó una denuncia penal contra la exmandataria por presuntos delitos de "estafa, defraudación a la Administración Pública y falsedad ideológica", acusándola de haber declarado un domicilio en una "zona austral, presuntamente falso".

En respuesta, Fernández de Kirchner aclaró: "Ya me di cuenta que la lectura no es lo tuyo, así que paso a explicarte: domicilio es el que tenés en el DNI, domicilio es donde votás (si no me creés, consultá el padrón de Santa Cruz), domicilio también es donde pagás tus impuestos, o sea, tu domicilio fiscal".

Además, recordó que desde 1976 reside en Río Gallegos y que nunca ha cambiado su domicilio. "A partir de 1995 empecé a desempeñar cargos electivos nacionales hasta diciembre de 2023 y, como es obvio, pasé gran parte del tiempo en Capital Federal. Mi casa está en Río Gallegos y en El Calafate. Lo mismo ahora que, no sé si te enteraste, soy Presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional y su sede está en Capital Federal", concluyó.