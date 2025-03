Exigen priorizar en seguridad, servicios públicos y vialidad

Tras el discurso de Julio Alak en el Concejo Deliberante, los bloques opositores remarcaron la falta de prioridad en ciertos temas por parte del intendente.

“Una vez más nos encontramos frente a palabras vacías, falsas promesas y ningún hecho concreto. ¿En qué se gastan los recursos en seguridad de los platenses? ¿Acaso es más importante hacer un lavado de cara a las plazas que cuidar a los vecinos? La seguridad tiene que ser una política de gestión, los platenses tienen miedo y necesitan respuestas”, explayó un comunicado del bloque de PRO, y destacó que el jefe comunal “poco habló de esto” en su discurso.

Al respecto, el jefe de dicha bancada, Juan Manuel Garmendia, profundizó en diálogo con diario Hoy: “Es una gestión que no arrancó, hay un deterioro notable en el mantenimiento urbano, y se observan bocas de lobos en todas las localidades”. También apuntó que la ciudad es bastión de la inseguridad: “No hemos escuchado seriamente un plan de seguridad”.

Por parte de la UCR, Pablo Nicoletti, presidente del partido a nivel local, lanzó un duro posteo en X: “Mientras se enorgullece de las obras en plazas céntricas, miles de vecinos siguen sin agua en sus hogares. ¿Dónde está el plan de contingencia para paliar la crisis de escasez de agua este verano, que lleva años afectando a la ciudad?”.

En diálogo con este medio, el dirigente radical informó que el bloque ha elevado pedidos para que se reactive el Observatorio del Agua, pero no han tenido respuestas: “Las plazas pueden ser hermosas, pero de poco sirven si no podemos caminar tranquilos por las calles o si no sale agua de las canillas”.

También aportó su mirada el concejal de la UCR, Diego Rovella: “Los platenses no tienen la prioridad en las plazas, sino en la seguridad, en el deterioro de los servicios públicos y de la iluminación”, declaró a diario Hoy.

Otro concejal que se expresó fue Nicolás Morzone, del PRO. Además de estar en el recinto con un cartel que decía “menos plazas, más seguridad”, el edil sostuvo que Alak no dijo nada sobre “la emergencia vial que vivimos los platenses”.