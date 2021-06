Cristina Kirchner inauguró obras en La Plata: “Dejemos la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, inauguraron esta tarde una obra en el Hospital de Niños "Sor María Ludovica", de la ciudad de La Plata.

La inversión, realizada en el Pabellón de Salud Mental del hospital pediátrico, asciende a $148.605.766.

Se trata de uno de los trabajos más importantes dentro del Plan Sanitario que se lleva adelante desde el comienzo de la gestión para fortalecer el sistema de salud bonaerense y atender la la emergencia a causa del contexto de pandemia de coronavirus.

“Estas obras emocionan, porque es un hospital histórico construido fines del siglo 19, importantísimo para la provincia, La Plata y la región, que estaba en un estado de abandono con una precariedad del estado edilicio que no merecen los trabajadores de la salud y los niños y niñas bonaerenses”, dijo el mandatario provincial. “Hoy es un hospital que queda a disposición de nuestro sistema de salud, para todos y para todas”, agregó.

La obra se inició en 2017 y “se dejó literalmente `de garpe´ el 11 de agosto de 2019. Se neutralizó", dijo Kicillof en referencia a la gestión macrista. Y añadió que se reanudó durante la pandemia: "Hubo muchas obras que se empezaron y no se terminaron, y hubo otras que estaban terminadas y no se quisieron inaugurar. Vinimos a terminar las asignaturas pendientes".

Además, recalcó: "Si quieren actuar de oposición reforzable, que ayuden con algo, en lugar de peregrinar por los canales de televisión y por Twitter para fomentar el odio".

Por su parte, la vicepresidenta Cristina Kirchner señaló: "Quise estar aquí por historia y por coyuntura. Esta obra fue iniciada por el gobierno de Vidal, y sin embargo le quedaba mucho por hacer, pero hubo una decisión de Axel Kicillof, que fue la de continuarla".

"Los políticos no somos todos iguales. Entre todos, sería bueno poder llegar a un acuerdo básico y mínimo, hay cosas que no pueden ser objeto de discusión. No podemos seguir envenenando a la gente con que tal vacuna no sirve. Por favor, dejemos la pandemia afuera de la disputa política".

Al respecto, enfatizó que "este llamado es para los medios de comunicación, por todas las dudas que han planteado sobre las vacunas". Y dio un ejemplo concreto: "Como Clarín no hay nada en ninguna parte del mundo".

"Debería haber un acuerdo tácito en la sociedad de hacerles caso a los médicos. No pongamos en duda su palabra, no pongamos en duda la ciencia”, sumó.

Por último, expresó: "Quiero felicitar a los jóvenes y trabajadores de la salud, y mandarles un abrazo enorme a todos aquellos que perdieron un ser querido o están atravesando una enfermedad. ¡Con la vacuna, vamos a salir. Y vamos a volver a ser felices!".

La obra

Estas nuevas instalaciones tienen como destino original y definitivo la asistencia a menores con problemas psiquiátricos, que por sus patologías y necesidades de asistencia requieran internación médica.

El nuevo edificio cuenta con un subsuelo de 166 m2, la Planta Baja de 382 m2, un primer nivel de 457 m2 y un segundo y tercer nivel de 366 m2 cada uno. Se suma así una superficie cubierta total de 1.761 m2 de obra nueva provista de instalaciones de gases medicinales para internación.

En el subsuelo hay una sala de máquinas con área de tableros, cisterna, batería de termotanques; en la planta baja hay un área de salud mental, que incluye consultorios, habitaciones individuales de internación y un salón de usos múltiples.

En tanto en los niveles 1° y 3° hay habitaciones compartidas de internación; en el 2° piso se desarrolla un área de internación especial y en la azotea hay un espacio para la colocación de los equipos para la instalación de climatización, como así también los tanques de reserva.