Presentarán una nueva oferta a acreedores

El pasado lunes el gobierno provincial anunció la presentación de “una nueva oferta a los tenedores de bonos bajo ley extranjera respecto a la formulada en abril de 2020” y además se decidió extender el plazo del canje de deuda hasta el 18 de junio próximo.



El gabinete económico del gobierno provincial prepara los detalles para presentar una nueva propuesta a los acreedores, respecto de la formulada en abril del año pasado, y tras haber extendido la fecha para recibir ofertas hasta el jueves próximo.



La oferta realizada el pasado 28 de mayo podría ser levemente mejorada, con mayores chances para alcanzar un acuerdo, según indicaron a fuentes experimentadas en los procesos de reestructuraciones de deuda provincial y nacional.



Los analistas estiman que la diferencia entre ambas partes es de entre 6 y 7 dólares, para alcanzar un acuerdo.



De esta forma, los anuncios oficiales de la semana próxima serán clave en la reestructuración de la deuda provincial, cuyo monto comprometido es de 7.100 millones de dólares.

La última oferta presentada informalmente por la Provincia a los acreedores el 28 de mayo, que aún no se conoció públicamente en su totalidad, logra extender los vencimientos de los bonos a una vida promedio de cinco años y medio y ofrece bonos para pagar los intereses vencidos y no abonados en el último año y medio.



En cambio, en la última propuesta de los acreedores formulada el 4 de junio, la mayor diferencia radica en el pago en efectivo de los intereses vencidos y no pagados desde el año 2020.



“La Provincia ha llegado a su límite de posibilidades sin comprometer su sostenibilidad fiscal, social y financiera”, aseguraron los especialistas.