Las ventas minoristas pymes cayeron un 7% mensual en mayo

Según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que fue publicado ayer, las ventas minoristas pymes tuvieron una caída del 7 por ciento en mayo en relación a abril, mientras que se posicionaron un 29,6 por ciento por encima del mismo mes del 2020.



“El consumo de mayo recibió el impacto de la nueva ola de Covid y de las restricciones impuestas para bajar el ritmo de contagio”, se detalla en el reporte, en donde se precisó también que hay “rubros como Neumáticos, Calzados o Perfumerías que vendieron 30% menos que dos años atrás”.



La CAME señaló además que las ventas minoristas pymes resultaron 18,8 por ciento menores a mayo de 2019, “que es el año más cercano de confrontación dadas las condiciones atípicas que ocurrieron en 2020”.



Además se precisa que en los primeros cinco meses del 2021 acumulan un aumento de 29,6 por ciento ante los mismos meses del año pasado, según surge del Índice de Ventas Minoristas Pyme que elabora la CAME.



Cabe destacar que todos los sectores registraron caídas mensuales en su actividad durante el quinto mes del año, al tiempo que también se encuentran por debajo de mayo del 2019.



“Las nuevas restricciones a la circulación, los cierres de negocios los fines de semana, la falta de dinero en las familias y la cautela para gastar por la incertidumbre que genera el futuro de la crisis sanitaria, fueron algunos de los factores que terminaron por afectar la actividad comercial del mes, que se mantiene lejos de recuperar sus niveles prepandemia”, precisó la CAME.