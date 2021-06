Vilma Ibarra: “La política criminal no puede seguir a cargo de un procurador sin votos”

La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, aseguró que “la política criminal no puede seguir a cargo de un procurador que no tiene un solo voto”, al cuestionar a la oposición por rechazar la reforma del Ministerio Público Fiscal que busca la posibilidad de designar al reemplazante de Eduardo Casal.



“Recordemos que Mauricio Macri tampoco designó a un procurador y, mientras discutimos eso, el que está efectivamente siendo el procurador no está recibiendo ni un voto”, dijo la funcionaria.



En ese marco, Ibarra remarcó que “la Justicia tiene que ser justa, oportuna, razonablemente rápida y utilizar procesos limpios”, pero lamentó que “nada de eso tenemos y lo sabemos”.



“El primer proyecto de reforma de la Justicia federal de Capital Federal y los jueces federales del Interior no logramos sancionarlo hasta aquí. Pero si algo no puede pasar es que la política criminal esté a cargo de un procurador que hace años desarrolla un interinato sin un voto”, apuntó.



De esta manera, la funcionaria se refirió a las dificultades que tiene el oficialismo en sancionar en la Cámara de Diputados las reformas de la Justicia y del Ministerio Público Fiscal, debido a que Juntos por el Cambio y algunos bloques provinciales rechazan estas iniciativas que se deben sancionar con mayoría absoluta.



En ese sentido, recordó: “Tuvimos una oposición muy fuerte a tratar el pliego de nuestro candidato -en alusión al pliego de Daniel Rafecas-, entonces propusimos buscar acuerdos para modificar la ley, que en vez del procurador que sea vitalicio tenga un tiempo corto de mandato y requiera mayorías no tan graves”.



No obstante eso, Ibarra remarcó: “También nos encontramos con una oposición, con lo cual la impresión que tenemos es que quieren mantener al que no tiene ningún voto y que no están defendiendo los dos tercios, no están defendiendo la constitucionalidad ni la república, quieren defender al que está”.