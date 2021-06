El gobernador: “Quieren enloquecer a la gente”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que hay sectores políticos que “quieren enloquecer a la gente con los mensajes que mandan”, en el contexto de la pandemia de Covid-19, la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2.



“Primero dijeron que las vacunas que conseguimos eran veneno, después que no había y después que se pagaron coimas. La verdad, fantaseé en algún momento que en pandemia algunas cosas no se iban a hacer, pero me equivoqué. Hay sectores que quieren enloquecer a la gente con los mensajes que mandan”, dijo el mandatario bonaerense.