La inflación se adelantó a la devaluación implícita de Milei

A pesar que el Gobierno nacional no mencionó una devaluación, el cambio del régimen cambiario anunciado el viernes implica un aumento del precio de dólar oficial. Hoy se sabrá si su precio será más cercano al límite de $1.400 pesos impuesto por el equipo económico libertario, o si rondará entre los $1.200 y $1.300 pesos.

En sintonía con este medida, como era de esperarse, las empresas ya se adelantaron y remarcaron los precios. La gran mayoría de los rubros, desde corralones de materiales para la construcción hasta carnicerías, ya aplicaron aumentos en sus listas que oscilan entre el 20 y el 30%. Incluso, algunos comercios abrieron este sábado más tarde de lo habitual para preparar los nuevos precios, lo que da cuenta de la reacción a las medidas anunciadas por el Ejecutivo nacional.

Sin embargo, algunos economistas auguran que el traslado de la devaluación que se vea este lunes no se trasladará a los precios, por lo menos no de manera inmediata. “Obviamente va a haber un impacto inflacionario”, señaló Fernando Marull a Infobae, pero a la vez que advirtió que eso tiene límites porque “algunos sectores, como los importadores, que no están vendiendo tanto, si mandan a precios un 40% de suba del dólar no van a vender nada”.

A su vez, Guido Agostinelli explicó que “Argentina está un 14% en caída el consumo, lo que ocurre es que ese traslado a precios puede tardar un poco más”.

Lo cierto es que en muchos rubros pesó más la especulación y las empresas se adelantaron a lo que pueda suceder hoy.