Cristina Kirchner y sus últimas palabras en la causa Vialidad: “Este tribunal es un pelotón de fusilamiento”

Utilizando poco más de media hora, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner brindó ayer lo que se conoce en términos judiciales como sus “últimas palabras” ante el Tribunal Oral Federal 2 que la juzga en la causa Vialidad y que finalmente dará su veredicto el próximo martes 6 de diciembre.

Sus primeras palabras fueron contundentes: “Cuando el doctor Beraldi me habló de este tramo del juicio denominado últimas palabras, pensé que nunca un término judicial fue tan adecuado para definir este juicio y este tribunal. Este tribunal es un pelotón de fusilamiento. Durante 20 días mintieron, tergiversaron los hechos, y el alegato del fiscal Luciani termina justo el mismo día 50 años después de un fusilamiento histórico”.

El intento de magnicidio

Continuando con su relato, la vicepresidenta hizo una comparación sobre la causa en la cual es acusada y en la cual es victimaria: “Después de aquel alegato de Luciani, una persona intentó matarme. El tiro no salió, la mujer que lo acompañaba lo seguía en redes al fiscal Luciani. Curiosa coincidencia”.

“Ustedes dirán: Qué exagerada, pero 12 días después de aquel 1° de septiembre, el diario Clarín sale con esta tapa: La bala que no salió y el fallo que sí saldrá. Cuando yo estoy de acusada en Comodoro Py, la figura de asociación ilícita y prisión preventiva salen a gusto y piacere orientadas hacia este espacio político (el Frente de Todos) y mi persona”, reflexionó.

Y en ese sentido, continuó: “Sin embargo, cuando voy como víctima, es notable que la figura de asociación ilícita no existe. En Comodoro Py tal vez no se considere que mi muerte o asesinato no es una figura de conmoción pública”.

“Lo que se busca con la estigmatización es que nunca nadie vuelva a atreverse a hacer las cosas que hicimos, como pagarle al Fondo, recuperar las AFJP y también YPF”, agregó.

También se preguntó: “¿En serio creen que nuestro gobierno o nuestros gobiernos cometieron un fraude contra la administración pública, un gobierno que entregó un país desendeudado cuando las condiciones de vida de la gente eran muy superiores a las de hoy?”.

“Sin embargo, quienes trajeron al FMI y 45.000 millones de dólares que no sabemos dónde están, ellos no tienen ningún problema. Están en Catar mirando el Mundial”, dijo, en alusión a Macri.

El “partido judicial”

Cristina Kirchner volvió nuevamente a plantear el concepto de “partido judicial”: “Cuando desde las instituciones se conforma un partido judicial que vino a sustituir al partido militar, hoy cumple ese rol, obturar las expresiones en democracia y estigmatizar y disciplinar a los dirigentes políticos en la Argentina”.

Y fue más allá: “Ustedes no están solitos. La pata mediática es fundamental para que pudiera realizarse como ocurrió durante la época militar. Siempre esa complicidad entre el Poder Judicial, los medios y los sectores antidemocráticos”.

“El partido militar fueron los militares, los que los apoyaron fueron los empresarios y medios que callaron y no tuvieron castigo; los que sí tuvieron castigo fueron los que derramaron la sangre”, sentenció.