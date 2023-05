Cristina y un discurso bajo la lluvia en la Plaza de Mayo

"En estos tiempos en que se habla tanto de un Estado pequeñito, quiero contarles que cuando el llegó después de la crisis de 2001 el Estado era así de chiquitito, pero la deuda externa que le habían dejado era así de grande". Fue una de las frases que dejo Cristina recordando el gobierno de Nestor Kirchner a 20 años de su asunción.

En un pasaje de sus palabras, la Vicepresidenta se refirió a la gestión actual de Alberto Fernández y también apuntó contra Mauricio Macri. “Todos saben las diferencias que he tenido y tengo y no es necesario explicarlas… Lo dije un 20 de diciembre en La Plata cuando señalé: ‘Va a haber crecimiento, pero ojo cuiden los precios de la economía porque sino se lo van a llevar 4 vivos’. Y pasó, se lo están llevando 4 vivos”, señaló y continuó: “Porque Argentina volvió a crecer, porque a pesar de las equivocaciones o diferencias, este gobierno es infinitamente mejor de lo que hubiera sido otro de Mauricio Macri, no tengo dudas”.

En esa línea, continuó: “Es cierto, Kirchner fue un simple abogado como yo pero fuimos los ‘kukas’ los que pagamos los depósitos a plazo fijo. Si, con el Boden 12 que no es una oferta para ir al shopping, es el bono que se le entregó a cada uno que cuando fueron a buscar los dólares y pesos a los bancos no estaban”. “Esos dólares y pesos que se le quedaron los genios de las finanzas los pagaron los kukas, Néstor y Cristina”, completó.

Además, lanzó duras críticas a la Corte Suprema y dijo que es un "mamarracho", y pidió a todos los partidos políticos modificar el Tribunal.

"Aquella Corte, de la que Néstor (Kirchner) había pedido su juicio político, al lado de este mamarracho que tenemos hoy... nunca se dijo de un juez de la Corte las cosas que se saben. No importa si es un jurista de una u otra orientación, pero los argentinos merecen tener una Corte Suprema de Justicia digna, es la imagen del país también", recalcó ante la Plaza de Mayo colmada.